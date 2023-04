Gabriel Ureña debuta en Venezuela con el Sistema Nacional de Orquestas y Coros

El primer chelista de la Oviedo Filarmonía es Gabriel Ureña (Avilés, 1989). El sábado pasado llegó a Caracas, en Venezuela, porque, a través de la Fundación Hilti, le han invitado a colaborar con el Sistema Nacional de Orquestas y Coros, el que se inventó José Antonio Abreu y del que salió el prestigiosísimo director Gustavo Dudamel, al frente, actualmente, de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

"Estoy aquí para ofrecer unas cuantas clases a los chicos y para interpretar mañana [por hoy] un concierto de Camille Saint-Säens en la sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social de la Música", dice el músico al otro lado del teléfono, recién levantado de la cama (ocho horas más, en la orilla americana del Atlántico). En esa sala está, por ejemplo, el único órgano construido expresamente para una sala de conciertos en América Latina.

Ureña tenía que haber viajado a Venezuela el pasado año. "Hace justo un año", admite. No pudo ser. Por entonces eran imprescindibles PCR negativas de covid. "El día anterior, precisamente, di positivo y me tuve que quedar", dice el músico. Llegó a Caracas el sábado que viene y regresa a Asturias este próximo lunes.

Desde este lunes pasado se ha dedicado a dar clases "a chavales de 13 o 14 años hasta de 22". Lo ha estado haciendo en el Centro de Acción Social de la Música. Todos estos chicos pertenecen al Sistema Nacional de Orquestas –todos lo conocen como "El Sistema" por antonomasia–. Se trata de una obra social que creó el Maestro Abreu hace medio siglo y que, desde entonces, promueve el estado de Venezuela y que se consagra a rescatar tanto pedagógica como ocupacionalmente a niños de todo el país a través "la instrucción y la práctica colectiva de la música", dice la institución en su propia página web.

"Es increíble, pero no sólo por poder dar clases –no es la primera vez que las doy–; es increíble porque he sido testigo de la pasión con la que estos chicos viven la música: la música les ha convertido en una familia. Por la mañana llegan al Centro los autobuses que les traen de sus casas, en los núcleos más pobres del país. Entran en el centro, acuden a las clases, ensayan, comen juntos, y cuando llega la tarde vuelven a casa en esos autobuses", cuenta Ureña. "He conocido uno de estos núcleos. He hablado con los padres de esos chicos que sienten un agradecimiento y un respeto enormes por los profesores porque son los que trabajan para que esos chicos puedan salir de esos núcleos", explica el chelista avilesino. "Ellos han conseguido que la música les haya servido para salir a flote", destaca.

El concierto de esta tarde lo interpreta la orquesta Juan José Landaeta, que es gigante (cuenta con una docena de chelos y una decena de contrabajos). Ureña será solista de la Sinfonía Número 7 de Saint-Säens. Estos días venezolanos de Ureña, admite, "están siendo muy enriquecedores, de mucho trabajo, pero del que te gusta hacer porque al final no parece trabajo".