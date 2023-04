Monteserín: «Se avecina un nuevo Avilés, es el momento de recoger los frutos de todos estos años»

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín (PSOE), realiza en esta entrevista un balance de su segundo mandato al frente del Ayuntamiento de Avilés, que está a punto de expirar. Aspira a revalidar el cargo, por tercera vez, el próximo 28M.

–Si tuviera que destacar un logro de este mandato, ¿con cuál se quedaría?

–La fortaleza que hemos tenido para enfrentarnos a la crisis y la capacidad de adaptación no solo del aparato administrativo sino como ciudad, de hacer aquel CREA (Consejo de Reactivación) que hizo frente a la crisis poscovid. Se puso de manifiesto que tenemos una administración engrasada y musculada y reflejos para no querer salir solos de la situación, sino rodearnos de todo aquel que podía echarnos una mano. Se aprobaron entonces unas cuentas con 19 votos de 25 en un año en el que muy pocos ayuntamientos aprobaron un presupuesto. Y eso nos ayudó a lo que vino después, recuperar gran inversión para hacer obras y tener actividad.

–¿Y la espina clavada?

–Me hubiera apetecido mucho, y ahí sí que influyó el covid determinantemente, que el Avilés Enseña se desarrollara más. Esa puede ser la espina clavada. No quiero renunciar a ese objetivo.

–El mandato anterior acabó con el anuncio del troceo en fases de la Isla de la Innovación y cuando revalidó el cargo se marcó como objetivo número uno avanzar en la primera, la ampliación del parque científico tecnológico. Pero no parece que en estos cuatro años se haya avanzado nada...

–Creo que el parque científico y tecnológico ha trabajado mucho y muy bien. Ha supuesto un paraguas para unir el ecosistema industrial que tenemos, ha ayudado al impulso de los centros de I+D+i y ha impregnado del valor de la innovación a todo nuestro tejido empresarial. Es un espacio muy innovador y eso necesita avanzar.

–Pero urbanísticamente no se ha avanzado nada.

–Urbanísticamente, hablando ahí hay un entramado de cosas y unas dependen de otras. Había que clarificar algunas, como el soterramiento de las vías. Ahora lo tenemos definido, firmado y con un avance administrativo por parte del Ministerio de Transportes con los estudios informativos del soterramiento y de la ronda norte. En cuanto termine esa fase, se abrirá la de contratación, ahí no hay marcha atrás. Lo que hay es que redefinir la Isla (de la Innovación) y el plan urbano en cuanto a la dimensión de algunas zonas, como Gaxín o La Llamosa, para hacerlas viables y generar espacios más sostenibles. Se avecina un momento muy interesante en ese sentido. Será un nuevo Avilés, ha llegado el momento de recoger los frutos de lo que hemos venido haciendo durante estos años, y que tienen que ver con la limpieza medioambiental, la recuperación de la ría, los nuevos espacios que se avecinan, como el suelo de Baterías y el desarrollo de la Isla de la Innovación. Ahora es el momento de trasladar todo eso al crecimiento de la ciudad y de la industria.

–¿Teme que pueda pasarles factura que proyectos fundamentales para la ciudad avancen tan tímidamente? Además de las infraestructuras pendientes, la segunda fase de la Escuela de Arte, la ampliación de las infraestructuras de FP... En ejecución solo está, de todo lo pendiente, el colector del San Martín.

–Están adjudicados los proyectos del nuevo centro de FP de La Grandiella y la segunda fase de la Escuela de Arte. Hay algunos que se dilatan en el tiempo, pero eso pasa en Avilés, en Gijón, en Oviedo... Por eso digo que estamos en el momento de ir cerrando muchas de esas propuestas que hemos dibujado hace tiempo y que tienen que estar perfectamente encarriladas ya. También es verdad que un año y medio nos lo han robado. La inversión de La Grandiella llega en un momento muy importante y diferente porque al fin tenemos una ley de FP. Europa vive un cambio industrial y social, está la transformación energética y la sostenibilidad. Ese magma en el que nos movemos en Europa pasa porque la FP asuma el papel de formar a muchísimas personas que tienen que incorporarse a trabajar en un sistema absolutamente nuevo. Y no solo estoy hablando de La Grandiella, sino de todo aquello que tiene que ver con posgrados de FP o de Universidad.

–Esto tiene relación con la anunciada Manzana del Emprendimiento de Valliniello. ¿Es el mismo proyecto que anunciaron en la campaña anterior para las naves de Balsera?

–Ha evolucionado. Requiere más instalación. La formación tiene que estar muy ligada a las necesidades del entorno y del ecosistema industrial. Hablamos de un grado superior, posgrados y másters, pero también se pueden aplicar instalaciones industriales inmediatamente, y para eso se requiere un lugar para el desarrollo de spin-off y start-ups. Y todo eso se acompaña de un espacio vital, un lugar donde la gente joven que venga aquí pueda interactuar, de ahí la parte residencial.

–¿Implica rehabilitar o tirar y construir de nuevo?

–En eso estamos trabajando con las empresas interesadas, Sepides, el Principado y el Idepa. La intención es que si podemos recuperar, recuperamos.

–La oposición cree que es un bluf.

–Es el camino indicado para el proyecto que tiene Avilés en su conjunto y su realidad industrial. Sabemos que el potencial del desarrollo del futuro es el conocimiento y la suma de conocimiento. Y eso tiene que estar sistematizado de alguna manera. Todos esos centros de I+D que tenemos tienen que tener un espacio donde además produzcan más, y ésta es como la salida natural a eso. El mundo está cambiando tan rápido... y las industrias, y los productos y el sistema de producirlos. O nos preparamos para estar en primera fila o perderemos el tren. Y ya no digo si además conseguimos que en Baterías haya una empresa tractora o que proyectos que andan por ahí vengan a Asturias. Nunca nos equivocaremos si nuestra apuesta es por la formación, el conocimiento y el desarrollo de ese conocimiento pegado a los sistemas de producción.

–¿Que la fábrica de Alcoa siga sin tener actividad y las perspectivas que se abren en torno al hidrógeno, son la cara y la cruz de una misma moneda?

–La fábrica de Alcoa ha sido una desgracia que nos ha tocado y que hemos sufrido muchísimo, sobre todo sus antiguos trabajadores. Está en manos de un administrador concursal y ese espacio, tan privilegiado como el de Baterías, requiere un proyecto industrial. Si surge de nuestro propio ecosistema industrial, fenomenal. Yo creo que hay posibilidades de que eso sea así pero tenemos que esperar. Hay un proceso y las administraciones tenemos que estar muy atentos y a las oportunidades que puedan venir. ¿Con qué criterios? Nos interesa la propuesta que genere más empleo y de mejor calidad. En cuanto a la actividad, lo que queremos es que no sea contaminante, sino sostenible y tecnológicamente interesante.

–¿Se mueve algo para conseguir esa empresa tractora para la que aspira en Baterías?

–Hay una voluntad política por todas las partes, por Sepides y las administraciones y también por las cámaras de comercio. Estamos todos con las antenas puestas y en algunos casos proactivamente actuando para que eso sea posible. Hay un proceso internacional de relocalización industrial y eso nos favorece.

–El covid y sus consecuencias ralentizaron muchos asuntos pero los fondos europeos que se activaron después han permitido avanzar en proyectos que llevarían muchos años con fondos propios.

–Absolutamente. Siempre dijimos que había que tener un ojo en el covid y otro en todo lo demás y ahí fuimos rápidos y ágiles para ejecutar remanentes para proyectos para los que no teníamos fondos para mantener actividad y empleo. Luego vinieron los fondos Next Generation y todo eso tensionó mucho la Administración. El personal se implicó muchísimo, hemos ejecutado el DUSI...

«Cs ha sido un partido responsable, el PP no ha sabido interpretar la derecha ni la ciudad»

–Están ejecutando el DUSI.

–Sí, pero estamos en unos niveles de ejecución muy por encima de la media. Con los Feder, los Next y nuestro propio ahorro hemos movilizado más de 40 millones en 216 obras. Este ayuntamiento solía ejecutar cuatro millones al año. Los Next hay que ser muy inteligentes a la hora de usarlos. También tenemos la ventaja de que estamos muy acostumbrados a trabajar en colaboración público-privada.

–¿Le gusta cómo está quedando el entorno del parque del Muelle?

–Nosotros hicimos 216 obras y hemos tenido problemas en dos, el balance es muy positivo. Una salió mal por un error nuestro y la otra porque hemos tenido mala suerte en la adjudicación. Son obras complicadas, porque están en el corazón de la ciudad y son zonas de Patrimonio. Nosotros apostamos por nuestro patrimonio, lo hemos demostrado en nuestra trayectoria política. Pero vivimos en una ciudad con un envejecimiento importante y dificultades de movilidad para muchos ciudadanos, tenemos que conciliar ambos aspectos. Esa necesidad de conciliar nos llevó al error de la plaza de los Hermanos Orbón, que está enmendado. Y el parque, por la noche, ha mejorado infinitamente y está muy bonito. Ahora que están corregidos los defectos, vamos a disfrutarlo. Y creo que se va a usar, cuando antes no se usaba.

–Da la sensación de que este ha sido un mandato cómodo para el PSOE a la hora de sacar adelante sus propuestas. ¿Cs se lo ha puesto fácil?

–Ciudadanos ha sido un partido responsable y colaborador en Avilés, ha intentado estar a la altura de lo que necesitaba la ciudad, con actitud constructiva y responsable. Le estoy agradecida, juntos hemos avanzado y se ha beneficiado al conjunto de la ciudadanía. Estamos para solucionar problemas.

–En su primer mandato hubo sintonía con el PP, en este es el grupo con el que más encontronazos ha tenido.

–La sintonía también tiene que ver con las personas. Carlos de la Torre (anterior portavoz popular) interpretaba bien la ciudad. Este grupo popular no se ha dedicado a lo que está de puertas a fueras, se ha metido mucho en tema de expedientes, en buscar tachas administrativas, y creo que eso no lleva a ningún sitio. No ha sabido interpretar ni la parte ideológica de la derecha ni el conjunto de la ciudad.

–¿Y con Cambia? ¿Notó algún cambio tras la marcha de su portavoz Tania González?

–No lo noté. Lo que percibo en CA es una falta de compromiso para contribuir a los avances y transformaciones de la ciudad. Quizá a última ahora ha habido algún cambio de actitud, pero creo que no están en eso, al menos de momento.

–¿Y Vox?

–Lo que tiene es carga ideológica, en algunos casos muy fundamentalista, como no admitir los objetivos de desarrollo sostenible. Es muy difícil entenderse en ese sentido. El día que pierdan esa carga ideológica general y se adapten a lo que pase aquí, a lo mejor, pero es muy difícil.

–Pase lo que pase el 28M, ¿será su última etapa en el Ayuntamiento?

–Uyyyy. La vida dirá.