Teniente general Pardo de Santayana: "En Ucrania puede haber un alto el fuego, pero un tratado de paz tardará"

El teniente general en la Reserva Ramón Pardo de Santayana pronunció una charla el pasado viernes en el Club Nieva bajo el título "Visión geo-estratégica y operacional de la Guerra de Ucrania". Y con motivo de esa estancia en Avilés, atendió a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿En qué estado se encuentra la guerra de Ucrania tras año y medio?

–Ahora tenemos bastante claro la postura de cada uno de los países.

–Concrete, por favor.

–Rusia pretendía hacer una operación similar a la que hizo en la Primavera de Praga, por poner un ejemplo: quería secuestrar la voluntad ucraniana e impedir que entrase en la OTAN, no tenía intención de mucho más. Ahora que ha tenido que meter tanta carne en el asador pretende quedarse con un trozo de Ucrania.

–¿Y Ucrania?

–Antes decía "Crimea es nuestra y nos la tenéis que devolver" y ya se va haciendo a la idea de que probablemente no la pueda mantener.

–Esta guerra tiene un gran trasfondo internacional.

–Ya desde un principio decían algunos analistas que la clave era China y ahora es más que evidente. En el fondo, Estados Unidos se está posicionando para cuando China haya crecido y rete al poder occidental. La geoestrategia está ahí, no importa tanto Rusia como China.

–Hace días hubo un encuentro entre el presidente chino y el ucraniano. ¿Cómo interpreta esa reunión?

–Vladimir Zelenski se está saliendo del patronazgo de Estados Unidos y ya veremos si lo hace con su permiso o por su cuenta. Ve que por mucho que le estemos ayudando, no le ayudamos lo suficiente y a lo mejor está buscando una mala paz que una buena guerra. A lo mejor está considerando cómo estaremos en 2024 o 2025 y ese futuro que atisba no le convence.

–¿Después de tanto tiempo de conflicto hay visos de solución?

–Sigue sin haber un solape entre los intereses de Rusia y Ucrania y los de Occidente. Para que haya una negociación tiene que haber un solape, si tú y yo hacemos la compra y venta de un coche, tú pones el precio máximo que estás dispuesto a pagar y tiene que ser mayor que el mínimo al que yo estoy dispuesto a vender el coche.

–Qué le parece el papel de España. ¿El envío de armamento ha servido para algo?

–A España le ha servido para estar entre sus aliados en una posición no destacada, sino proporcional a nuestra participación en la OTAN. España ha querido hacer lo mismo que los demás, no ser un extraño ni por no ayudar ni por ayudar desproporcionadamente. El gran riesgo lo tiene Polonia; los países que menos, Irlanda, Portugal y España. Este asunto nos preocupa como europeos que somos, no como vecinos. Nos pilla con menos interés que el que tiene, por ejemplo, Alemania.

–Eso sí, hemos sufrido las consecuencias de la crisis económica derivada de la guerra...

–Al principio parecía que iba a ser una crisis horrenda y así empezó, con la subida del precio del petróleo. Luego nos hemos quedado simplemente en crisis, podemos tachar lo de "horrenda"; como llevamos un tiempo preparándonos, ahora estamos en mejor posición para resistir.

¿De qué manera se debe afrontar el conflicto a medio plazo?

–La negociación se va a seguir intentándose pero no va a haber un tratado de paz en mucho tiempo, puede haber un armisticio, un alto el fuego, un dejamos las trincheras donde están y dejamos la discusión para más adelante... La única forma que Rusia devolviera todo sería machacarla, pero no veo a Estados Unidos y a Europa poniendo un soldado ni aviones, sería la Tercera Guerra Mundial.