"Se ha abierto la veda de hacer el mejor producto industrial sin emitir CO2", señala Juan Carlos Abanedes

Juan Carlos Abanades García (Ablanque, Guadalajara, 1964) trabaja como investigador científico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), concretamente en el Instituto Nacional del Carbón (INCAR), cuya sede está en Oviedo. Se licenció en Ciencias por la Universidad de Zaragoza y unos años después se doctoró como ingeniero químico. Participa esta tarde (19.00 horas) en el ciclo "Los Martes de la Innovación" que acoge el palacio de Maqua desde hace semanas. Para esta conversación, atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA.

–Usted se dedica a capturar CO2.

–Sí, eso es, a la investigación de los modos para capturar CO2 de forma más económica y más eficiente. Esto lo hago, como digo, como investigador del CSIC.

–¿El CO2 es lo que sobra en los procesos industriales?

–Eso es. Esa es la clave. Hace diez años, incluso veinte, soñábamos muchos todavía con la posibilidad de descarbonizar el carbón: hacer que no emitiesen CO2 por las chimeneas. La electricidad hoy, por suerte, se hace cada día más de forma renovable: no hace falta el carbón para tener energía. En Europa están cerrando todas las centrales térmicas o ya han cerrado. Hay industrias como las cementeras, como las de acero, las papeleras... que siempre, siempre, siempre van a emitir CO2 por una chimenea. Más o menos, dependiendo de cómo de moderna sea la fábrica, pero siempre va a haber dióxido de carbono saliendo al aire; ese es el problema y ahí es donde estamos centrando el objetivo, en esos sectores donde la emisión de ese gas es inevitable.

–En un principio se hicieron chimeneas altas, cada vez más altas, luego se pusieron filtros... ¿Por dónde vamos?

–Cuando haces la chimenea más alta lo único que consigues es dipersar el gas, que no llegue a la nariz demasiado pronto. Nada más. El CO2 es el responsable principal del cambio climático antropogénico, o sea, el que causamos los humanos. Esto se soluciona evitando su emisión, capturando el que se emite al aire y haciendo algo con él después.

–¿Los científicos como usted encuentran buena recepción con las empresas?

–Esto está cambiando para bien por suerte para nosotros, los que nos dedicamos a esto: el interés del sector industrial es creciente en este tema. Al menos en Europa, todo lo que está ligado a la economía está muy ligado, a su vez, a las emisiones de CO2. Saben que a medida que pase el tiempo, las emisiones de CO2 no van a salir gratis. Se ha abierto la veda de hacer el mejor producto industrial sin emitir CO2 al aire: el que no llegue a tiempo puede que se quede en una posición poco competitiva.

–Existe una sensación de que Europa es muy expeditiva en la emisión de gases en la Unión, pero no lo es tanto con los productos importados.

–En esto no soy experto, pero soy optimista. Hay inteligencia en Bruselas, entre la gente que hace estas normas, y está más o menos consensuado que a las importaciones de los productos industriales les van a poner una especie de tasa o impuesto en la frontera. El mercado global se tiene que respetar, pero si traes acero de China, cuando llegue a la frontera ese acero, según haya sido fabricado, tendrá que abonar una tasa. Eso se va a regular, aunque es cierto que hoy está un poco turbulento el tema.

–Lo primero es eliminar el carbón. ¿Lo segundo es emplear el hidrógeno?

–Ese es el tema. El hidrógeno es una herramienta tremenda para descarbonizar en los sistemas productivos. Piense en los grandes proyectos ligados al acero, por ejemplo, pero, déjeme ser malo. Incluso si les das el hidrógeno y la electricidad gratis sólo podrán bajar un 70 o un 80 por ciento sus emisiones, pero no el 100: el objetivo del 0 sería imposible. Una planta que emite 10 millones de toneladas de CO2 pasará a emitir 2 o 3, una cantidad que dentro de unos años todavía van a ser muchas. El cemento es un ejemplo de libro. En este planeta no hay material para hacer cemento que no esté ligado al CO2.