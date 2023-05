SOS animal: urgen el rescate de un polluelo de garza desvalido y atrapado en un patio vecinal de Avilés

Van tres días que un polluelo de garza real se halla atrapado en el patio de una comunidad vecinal próxima al parque Ferrera. Pese a que varios vecinos han avisado de su presencia para que alguien rescate al pájaro, allí sigue, incapaz de elevarse en el aire y salir por sus medios de la "ratonera" en la que se ha metido sin querer. El paso de las horas juega en contra de su esperanza de vida, pues carece de agua y comida.

Unas de las personas que comunicó la presencia del ave en tan raro e inhóspito lugar (un patio poblado de tejados de chapa que sirven de cubiertas a garajes) telefoneó sucesivamente al 112, a la Policía Local y al Ayuntamiento de Avilés y en las tres ocasiones obtuvo respuestas evasivas o, directamente, negativas a intervenir toda vez que "el rescate de animales no está entre nuestros cometidos".

Al habla con la organización naturalista y ornitológica Mavea, este periódico ha podido saber que el polluelo procede con casi total certeza del parque Ferrera, donde una de las parejas anidantes ha tenido descendencia por partida doble. Cuando los polluelos se sienten fuertes, suelen hacer expediciones de vuelo por los alrededores del nido, al que regresan para comer. En este caso, la bisoñez del polluelo parece haberle jugado una mala pasada. Es probable que el ave descendiera al patio planeando y que se vea incapaz de salir por sus medios toda vez que aún carece de la suficiente musculatura en las alas como para batirlas con tanta energía.

Según reza en la página web especializada en aves de SEO/BirdLife la garza real es un ave de gran tamaño, la mayor de las ardeidas que frecuentan España; de figura estilizada, largo cuello y coloración general grisácea, con un diseño variable según la edad y la época del año.

La garza real se halla protegida dentro del catálogo de especies no cinegéticas (no se le puede dar caza). Además de producir otras vocalizaciones, fundamentalmente cuando se encuentra en compañía de otras garzas dentro de las colonias de cría, este ave emite un sonido muy característico, como un "a aarj", áspero y muy sonoro. Afortunadamente, el ejemplar atrapado en el patio de vecinos avilesino no emite graznidos lastimeros, lo cual aumentaría probablemente la angustia de los vecinos que ven impotentes desde sus ventanas las andanzas del polluelo desvalido.