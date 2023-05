Avilés lucha por no ser parte de la España vaciada: nuevo retroceso en la natalidad

La natalidad no levanta cabeza en la comarca de Avilés. El primer trimestre del año se cerró con 136 nacimientos, diez menos que en 2022, cuando ya se había previsto para ese ejercicio un desplome de la venida al mundo de bebés. Los profesionales prevé que en todo este año se registren 609 nacidos, por debajo de los 619 que se sumaron en todo el año pasado.

El Hospital Universitario San Agustín registro el pasado mes de marzo 52 nacimientos, frente a los 64 del mismo mes de un año antes. En enero nacieron 47 bebés, y 37 en febrero. Si se tiene en cuenta el cómputo trimestral, las cifras adelantan un retroceso respecto de ejercicios anteriores, que ya mostraron una caída constante de la natalidad.

Si para el cierre de este ejercicio los profesionales prevén 609 nacimientos en el Hospital Universitario San Agustín, y en 2022 fueron 619, la cifra se sigue alejando de los 632 alumbramientos de 2021. Y eso que el hospital cabecera de comarca atiende a los aproximadamente 150.000 residentes en los nueve concejos que conformar el área sanitaria III.

El descenso de la natalidad da vértigo si se compara con la actividad que registraban los paritorios del centro hospitalario en pleno "baby boom". Sólo en 1976, cuando se inauguró el complejo hospitalario, nacieron 2.200 bebes. Ahora, mantener las cifras por encima de los 600 ya se considera un logro.

Los expertos en demografía y sociología explican este retroceso en base al desempleo, la estabilidad laboral tardía, las escasas medidas para apoyar la natalidad y las dificultades reales para la conciliación laboral y familiar de los padres, entre otros factores. Distintas encuestas demuestran que las mujeres quieren tener más de un hijo, pero todas estas circunstancias les hacen renunciar a ese deseo.

La situación no es mucho mejor a nivel regional. De hecho, el pasado febrero marcó un hito negativo para la región: fue el mes con menos alumbramientos en una serie que empezó a contar en 1990. En el conjunto de Asturias se sumaron 318 nacimientos, para una media de apenas once al día. Y no solo eso, ya que junto con enero se produjo el segundo recuento menos voluminoso en los dos primeros meses de un año, con 732, sólo por detrás de los 666 de 2021.

Según la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), en más de la mitad de los concejos asturianos, en 44 de los 78, en febrero pasado no se había registrado ni un solo nacimiento.

El reto demográfico se convierte así en un asunto crucial para Asturias y para la comarca de Avilés. El pulmón industrial de la región está empeñado en su apuesta por un sector generador de actividad y con empleo de calidad, a lo que se suma una apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) con el objetivo de atraer inversiones, y con ellas retener y atraer talento. Esto, sumado al potencial que los expertos aseguran que supone un entorno y una calidad de vida saludable, son los condimentos en los que se sustenta una favorable mirada al futuro.