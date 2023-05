Palabras para superar el duelo

"Adán desde tus ojos y cuarenta artículos poéticos" (Ágora Siglo XXI, 2023) es el último libro de Carmen Nuevo, que publica en estas páginas desde hace años. El palacio de Valdecarzana acoge mañana jueves (18.30 horas) la presentación del título en el que participarán, aparte de la autora, Lurdes Álvarez, que es la madre de Adán González, el chico que se llevó un cáncer fulminante en 1998. "El tiempo ayuda a superar el duelo, pero también es cierto que después de su muerte nunca he vuelto a ser la misma", reconoció Álvarez, que pertenece a la asociación Galbán contra el cáncer infantil, destinataria de todo el dinero que se recaude con su venta.

"En la presentación también estarán el profesor Lennart Koch, que es el presidente Galbán, el escritor Fernando Álvarez Balbuena, la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y Covadonga Jiménez, que es la jefa de la edición avilesina de LA NUEVA ESPAÑA", anunció Nuevo, que también responde como "Verso Fuster".

El libro nace "de la necesidad que tenía Lurdes de contar la historia de su hijo", señaló Nuevo. "De eso y del deseo que se me despertó poder contarlo yo", añadió. Lo hizo en una de sus colaboraciones: 420 palabras únicamente para resumir rápido una pena, una pena que cambió la vida de quienes rodearon a Adán González.

"Empecé a ver que mi hijo no estaba bien y empecé a preocuparme. Recientemente, su abuelo acababa de morir y era posible que eso, las horas que había echado estudiando la selectividad, el ejercicio que hacía (había estado en Pulide con la bicicleta), todo eso le había dejado agotado. Un día me mandaron llevarle al Hospital para que le hicieran unas radiografías para que yo me quedara tranquila. Fuimos para allá y, en un momento dado, sale la médica y me dice que me siente. Le digo que no y, entonces, me dice: ‘Adán se está muriendo’".

Eso sucedió julio de 1998. "Y el día de Navidad fue cuando falleció", continuó Álvarez. "Parece imposible que hayan pasado tantos años desde entonces porque siempre le tengo muy presente. Salgo a la calle y digo: ‘Mira, Adán, hoy voy a ir a tal sitio’", continuó la madre del chaval que revive en las palabras de Carmen Nuevo, pero también en las Edita Álvarez y Carla González: la tía y la hermana de Adán. "También se recogen sus palabras en este libro", apuntó Carmen Nuevo.

La pérdida de un hijo apenas adolescente deja heridas en la vida de quienes le rodearon en vida. "Veo el mundo al cincuenta por ciento, siempre estoy pensando en todo lo que él nunca podrá ver", resume Álvarez.