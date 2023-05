Mujeres que aparcan el miedo a triunfar

La Casa de las Mujeres de Avilés reunió ayer a un nutrido grupo de mujeres de las más variadas edades y ocupaciones para participar en el segundo encuentro de "Mujeres inspiradoras", un programa organizado por el Ayuntamiento de Avilés y el Club The Impact Project, cuyo objetivo es dar visibilidad a referentes de liderazgo femenino, en Asturias y en el mundo. Las protagonistas en esta ocasión fueron la empresaria y filántropa hispano-estadounidense Bisila Bokoko, y Ana Fernández, directora de Minería Sostenible de ArcelorMittal. Ambas coincidieron en animar a las mujeres a quitarse los miedos y a apostar por aquello que les inspira y a lo que se quieran dedicar.

Bisila Bokoko, autora del libro "Todos tenemos una historia que contar", relató al público su historia como hija de inmigrantes africanos en la España de los años 70, "cuando no había mucha diversidad en este país". Se formó y "me empeñé en el sueño de vivir en Nueva York y trabajar en comercio exterior". Eso la llevó a la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, que dirigió durante siete años.

"Luego me decidí a emprender, y todo lo que aprendí de esos empresarios y de sus historias, muchos de ellos asturianos que empezaban sus negocios allí, me sirvió para nutrirme y conformar la mía propia. Porque cada día podemos escribir historia. Cuando vivimos situaciones que no nos han gustado, debemos hacer una reflexión y ver qué parte de responsabilidad he tenido yo en ello y qué podría cambiar".

Uno de los capítulos de su libro se centra en los miedos femeninos, y se refirió a tres en concreto. Uno es el síndrome del impostor, que se traduce en pensar "¿quién soy yo para pensar que puedo estar ahí, que puedo emprender o que puedo ser la CEO de una empresa? Eso genera mucho vértigo", explicó. Luego está el complejo de Jonás, que es el miedo al éxito. ¿Qué pasa si triunfo? Nos boicoteamos a nosotras mismas porque sentimos que no vamos a pertenecer a ese espacio, y nos solidarizamos con las historias de nuestras madres, abuelas, y bisabuelas, porque eres la primera que tiene esas ambiciones y es como que te sabe mal querer dar esos saltos". El tercero y último, abundó Bisila Bokoko, es "el perfeccionismo, que nos lleva al miedo al fracaso, cuando en realidad es un aprendizaje. Los fracasos que he visto en mi vida han sido puntos de inflexión para crear algo nuevo", sentenció.

Bisila Bokoko había participado por la mañana en un encuentro con empresarias asturianas en el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEE), y aseguró estar "súper sorprendida del entramado empresarial femenino en Asturias, y además en sectores tecnológicos y muy relacionados con la ciencia y la investigación, y además mujeres jóvenes que se han puesto el mundo por montera y se han lanzado pese a sus miedos. Tenéis todas las bases para estar orgullosos y animaos a dar el salto al mundo, no quedarse solo en este territorio", dijo.

Eso sí, la empresaria y filántropa admitió que en comparación con Estados Unidos, "aquí el camino del emprendedor es muy solitario", y defendió la necesidad de un mayor apoyo de las administraciones y también abogó por el asociacionismo femenino y los mecanismos de apoyo financiero.

Ana Fernández, ingeniera química especializada en Medio Ambiente, doctorada en Minería, y directora del área en el centro de I+D de ArcelorMittal en España, centró su intervención en aquello "que me inspira, que me motiva y me lleva a trabajar en ese campo". Y eso es la economía circular y la minería, "donde hay mucho trabajo por delante para demostrar que es fundamental para lograr la sostenibilidad. Para esa transición energética que necesitamos para dejar atrás los combustibles fósiles, son básicos muchos minerales y muchos metales", remarcó. Curiosamente, aunque la industria y la minería son sectores muy masculinizados, en los centros de I+D hay una proporción mayor de mujeres, señaló. Pero aún son pocas.

"Solo el 35% del alumnado matriculado en carreras STEM son mujeres, y solo el 3% realizan estudios TIC, pese al momento actual de digitalización, automatización, inteligencia artificial. Las mujeres deberíamos estar ahí si queremos construir una sociedad igualitaria; tenemos que llegar a esos ámbitos de decisión que parecen tan claves con los retos que tenemos por delante", remarcó. "En este momento hay mucho campo para innovar y para avanzar", remarcó.