El ahora edil no adscrito y candidato de Foro a la Alcaldía de Avilés trasladó ayer a la Cámara de Comercio el apoyo de su partido a la conexión ferroviaria con el aeropuerto. "Ahora mismo los expertos plantean varias alternativas que deberán ser valorados con un estudio de demanda. La única alternativa que no es posible es el no por el no. Tenemos un aeropuerto que queremos que llegue a los dos millones de viajeros al año y, con una malla ferroviaria de las más extensas de Europa, no podemos aceptar la posición del gobierno regional que se opone a este proyecto", expuso Javier Vidal García tras el encuentro. El forista criticó la "escasa influencia que tiene Avilés en los ámbitos donde se toman decisiones importantes" y opinó que "la relación entre el personal que demandan las industrias de la comarca y la formación que ofrecen los CIFP es nula o escasa". En su reunión con los responsables de la entidad cameral, el candidato a la Alcaldía de Avilés por Foro Asturias expresó la necesidad de aligerar la carga burocrática del Ayuntamiento: "Valoramos la utilidad que puede tener una entidad como la Cámara de Comercio para establecer convenios de colaboración que puedan mejorar, por ejemplo, la gestión de licencias o fondos europeos".