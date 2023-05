José Rico presenta su particular versión sobre "La casa de Bernarda Alba"

Que la tragedia "La casa de Bernarda Alba" la protagonice un hombre –el actor avilesino Joaquín Menéndez– "no es algo tan extraordinario", explicó ayer José Rico, el director del espectáculo que programa el Rotary Club de Avilés, que preside hasta junio Beatriz Ayuso, "para recaudar dinero para la lucha contra el cáncer", señaló la propia Ayuso. La función está programada para esta tarde a las 20.00 horas en el auditorio de la Casa de Cultura.

No estuvo ayer Menéndez para defender su rol en el espectáculo, eso le correspondió a Rico. "Ha ce casi cincuenta años, en plena Transición, Ismael Merlo hizo de Bernarda y no pasó nada. La interpretación de Menéndez no busca la provocación: Bernarda representa la opresión, la falta de libertad, Menéndez encarna esto como nadie", confesó Rico, que estuvo acompañado por parte de su elenco: las actrices Dulce Victoria Pérez Rumoroso, que es Adela; Vanessa Estraviz, que interpreta a Martirio y Ana Regueiro, que es la criada Poncia, la única de las mujeres encerradas en la casa capaz de responder a Bernarda Alba, la penúltima creación de Federico García Lorca.

La entrada tiene un precio de 10 euros que se destina a la investigación clínica.