Monteserín: "No queremos retrasos en la construcción del centro de La Grandiella"

La Formación Profesional de la comarca de Avilés vivió ayer su fiesta anual, con la entrega de los premios a los mejores expedientes académicos de 2022. Un acto en el que se destacó el "papel fundamental de la FP" para preparar a profesionales en un momento de transición industrial, de digitalización, automatización y sostenibilidad, y para el que Europa aporta cuantiosos fondos económicos. Precisamente con ayudas de la Unión Europea se va a construir el nuevo centro de FP de La Grandiella, para el que la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, advirtió : "No queremos retrasos". Por necesidad de profesionales, de espacio y porque es condición indispensable para que Bruselas mantenga su aportación al proyecto.

El salón de actos del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Avilés acogió un año más el acto de entrega de premios organizado por la Asociación de Maestros Industriales y Tecnicos de Formación de Avilés, que preside Luis Rodríguez. Y fue él quien primero señaló que la actual situación de carencia de profesionales cualificados para atender la demanda de la industria es similar a la que se vivió en la década de los años 50 y 60, y que dio lugar a la creación del centro conocido como "Maestría", el mismo en el que se estaba desarrollando la gala.

"Avilés fue puntera con distintas especialidades cuando había muchas personas que no sabían ni leer. Ahora, no podemos dejar caer la industria, hay que recuperar la supremacía y para esos estáís quienes demostráis que tenéis capacidad intelectual para asumir todos esos conocimientos y habilidades que se demandan", afirmó el presidente de la Asociación de Maestros Industriales de Avilés. Y un consejo: "No tengáis miedo, porque de aquí salen las promociones más preparadas de España".

Luis Fernández Gijón, exdirector del CIFP Avilés, sustituyó en la presidencia a su sucesora, Susana Fonseca, que se encontraba en un congreso nacional de FP. "Me gusta eso del ‘cole de los oficios’", señaló en referencia al libro homónimo presentado esta misma semana y que muestra las diferentes familias profesionales que oferta el CIFP Avilés en un lenguaje y dibujos acordes para el alumnado de Infantil y Primaria.Y aprovechó para "poner en valor" el papel de la Asociación de Maestros Industriales por su labor, el del conjunto del profesorado de la FP, y también del alumnado homenajeado por el esfuerzo realizado. "Es muy importante que se reconozca el talento", señaló.

Raúl González Fernández, secretario del Consejo de Asturias de FP, hizo hincapié precisamente en "la importancia de estos premios, porque es un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo y al tesón". Y trasladó a los galardonados "el agradecimiento de toda la sociedad, porque la alta capacidad y la formación suponen más desarrollo y bienestar para todos".

La última en intervenir fue la alcaldesa, Mariví Monteserín, quien recientemente participó en un congreso internacional de Formación Profesional, "en el que se analizó el contexto actual, con cambios tan profundos como no se veían desde la revolución industrial", señaló. Las necesidades de la industria hacen que "la apuesta por la FP debe ser total y absoluta", y remarcó que en Avilés "así está acordado con los agentes económicos y sociales".

La regidora avilesina se refirió también al cambio legislativo que dio luz verde a los certificados de profesionalidad, "como pedíamos las ciudades industriales, porque permiten que personas con experiencia puedan iniciar una vida formativa sin límite", señaló.

Y como "por fin Europa se ha dado cuenta de la importancia que supone acompañar la transformación industrial con formación y por eso aporta fondos. Es con esas ayudas que se va a construir La Grandiella. Y no queremos retrasos", remarcó.

Monteserín también abogó por romper las brechas de género en los estudios de FP: más chicos en cuidados y sanidad, y más chicas en ramas industriales".