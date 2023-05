El Rito del Beso tendrá acento andaluz

La avilesina Marta Suárez-Cartavio Espejo y el malagueño Juan Carlos Martín darán el próximo 30 de mayo continuidad a una tradición centenaria. Ellos son los protagonistas del Rito del Beso, ese que cada primavera se celebra ante el crucero de la ermita de La Luz y que organiza la asociación vecinal "El Marapico" de Villalegre. Estos delegados comerciales de 35 años y residentes en la capital malagueña cumplen los requisitos necesarios para romper el puchero y darse tantos arrumacos como pedazos de barro quebrado. Son novios desde hace más de doce años y, además, tienen fecha y lugar de boda: el 8 de septiembre en Grao. "Muy poca gente sabe que seremos los novios de este año en la ermita de La Luz. Se van a llevar una sorpresa", explica ella.

Suárez-Cartavio es "de La Luz de toda la vida" y le une un vínculo especial con la ermita en la que protagonizará el rito de la fertilidad. "Mis padres, tíos y más familiares se casaron en la ermita. Y para mi abuela materna [Adelina González] la imagen de la Virgen de La Luz era súper importante", explica la novia desde el otro lado del teléfono.

Marta recuerda aquellos paseos de la infancia con su abuela hasta la cumbre del barrio, que se producían prácticamente a diario, esas caminatas en las que llevaban flores a la ahora patrona de Avilés y en las que aprovechaban para coger moras ya avanzado el verano, ese estío que para ella anticipaba la celebración del rito que ahora va a protagonizar. "Iba con ella a la celebración del Rito del Beso. Para mí significaba que el final del cole ya estaba cerca. Aún hoy, cada vez que voy a Avilés, subo a la ermita", relata.

La vinculación con su ciudad de adopción la lleva en la sangre. "Mi abuelo materno [José Espejo] es malagueño y se fue a Asturias a trabajar en Ensidesa. Conoció a mi abuela y formaron familia. Siempre tuve ese vínculo con Málaga", continúa su relato. Hace doce años, cuando estaba allí pasando unas vacaciones, conoció en una feria a Juan Carlos Martín. Aquello fue un auténtico flechazo. "Volví a Avilés, pero a coger las maletas para irme para allá. Decidimos vivir juntos antes que una relación a distancia y ya llevo más de doce años aquí", ahonda Suárez Cartavio, que es jefa de ventas de un equipo comercial.

Lo de contraer matrimonio no se lo planteaban en un principio. "Después de 12 años viviendo juntos, poco iba a cambiar. Pero en este país, parece que nada vale si no hay un papel firmado. Lo vas dejando en busca del momento perfecto, pero no llega nunca. Así que decidimos que tenía que ser este año y nos planteamos: ¿Firmamos en el juzgado o hacemos un fiestón?", continúa. Y optaron por lo segundo.

Luego vino "la genial idea" de protagonizar la celebración del rito avilesino. Marta se puso en contacto con el presidente de la asociación de vecinos de La Luz, Manolo Miranda, conocido suyo, que a su vez le dio el contacto de su homóloga en "El Marapico", Patricia Leyva. Y tradición y fiesta resuelta.

El que no contaba con la repercusión que envuelve la celebración avilesina es el novio, que además "es súper vergonzoso". Se le cambió la cara, cuenta ella, cuando vio en internet un vídeo de ediciones anteriores, con los alrededores de la ermita de bote en bote y en medio de un gran despliegue de medios de comunicación: periódicos, radios, cadenas de televisión...

"Al final a ella le hace mucha ilusión, así que nos apuntamos, aunque es cierto que cuando vi ese vídeo pensé: ¿Pero esto qué es? Estoy practicando con los vasos que tengo en casa, voy a intentar que no salgan 120 pedazos y nada más", cuenta con humor Juan Carlos Martín.

Ella no descarta que el novio vista ese día de fiesta la camiseta del equipo de su ciudad, que se está jugando la salvación, y promete que ese deje andaluz que se le escapa de vez en cuando no viajará con ella a casa. "En cuanto pongo un pie en Ranón, se me quita", asegura risueña. El día 30 ambos permitirán que las fiestas de Villalegre puedan sumar un Rito del Beso más.