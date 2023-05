Cambia (CA) quiere la cesión del parking del Niemeyer para que lo gestione Ruasa

La confluencia local, Cambia Avilés (CA), se marca como reto de cara al próximo mandato conseguir abrir a la ciudad el aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer, un gran estacionamiento con capacidad para 276 vehículos que se encuentra a quinientos metros de la plaza de España y que solo tiene movimiento cuando el complejo cultural ofrece alguna actividad concurrida. Sepides –su propietario– cede su uso a la Fundación del Niemeyer que cobra un precio único a los coches que se aparcan cuando van al teatro, mayormente. Que puede utilizarse como aparcamiento disuasorio es una de las promesas de campaña de Cambia.

Para conseguir que cada vez sean menos los coches que circulen por las zonas más céntricas de la ciudad es "fundamental garantizar aparcamientos disuasorios", incidió este sábado en el Niemeyer la candidata Sara Retuerto. Y para disponer de ellos, añadió, "no hace falta malgastar dinero en construir parkings inventados donde igual no se pueden ni hacer". "En el Niemeyer tenemos 300 plazas de aparcamiento que pueden ser utilizadas, muy próximas al centro de la ciudad. Llevamos años reivindicando su uso pero el PSOE de Avilés no tiene peso político para conseguirlo", expuso Retuerto.

Lo que plantea la confluencia es una cesión de la instalación por parte de Sepides bien al Principado, bien al Ayuntamiento, para que este se pueda hacer cargo de la gestión a través de Ruasa, la sociedad encargada de los tres parkings públicos de la ciudad (El Atrio, La Exposición y El Atrio), con porcentajes de ocupación muy mejorables. "Estratégicamente está muy bien situado. Hay mucha gente en Avilés que no sabe que no hay un parking en el Niemeyer", añadió la candidata de Cambia Avilés, que también ve fundamental potenciar los bonos ya existentes para el comercio que ofrecen descuentos a la clientela que usa los parkings públicos cuando acude a Avilés a hacer sus compras. "Hay que promocionarlos más y también queremos extenderlos a quienes trabajan en la ciudad, para que les resulte más barato aparcar", concluyó.

Su compañero Agustín Medina añadió un posible parking disuasorio más: "Queremos que se acondicionen los terrenos del entorno del apeadero de Feve, previa cesión temporal hasta que se soterren las vías".