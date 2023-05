La casa del peregrino gusta y sorprende

Las visitas teatralizadas organizadas por la Concejalía de Turismo este sábado en el albergue de peregrinos Pedro Solís gustaron y sorprendieron a partes iguales a quienes se animaron a conocer las entrañas del hogar de quienes duermen en el equipamiento público en su ruta hacia la tumba del apóstol Santiago. "Vaya cocina más hermosa que tienen aquí", "esto está genial", "vaya guapo que está esto", coincidían los visitantes que se sumaron a la primera de las actividades organizadas en Avilés en el marco de las celebraciones de los Días Europeos del Camino de Santiago.

Peter y Conchi (los actores Borja Roces y Ana Morán) fueron los encargados de ilustrar sobre el pasado y presente de unas instalaciones que gestiona la Asociación Astur-Galaica Santiago Apóstol de Avilés y que dirige Mayte Gonzalo Esteban.

Él, nacido en Minnesota pero nieto de avilesina, habló al público de cómo Pedro Solís fundó allá por 1515 el primer hospital de peregrinos en la calle Rivero, y cómo "después se construyó este donde antes hubo un parque de bomberos y previamente una harinera".

Ella adentró a los visitantes en la recepción del albergue, donde se dan las credenciales y las sábanas limpias: "Puedes quedate una noche, más no, a menos que tes averiau. Aquí, con tanta nacionalidad, ta uno entreteníu, tan pronto te vien uno de China como uno de Moreda". Los entregados actores mostraron la cocina ("Chiquitina, pero acogedora"), los baños ("Al lado, por si te entra un apretón") y "la joya de la corona", la habitación con 48 camas en listas, con "fundas ignífugas que se desinfectan a diario". Para rematar la visita, hubo espicha regada con sidra. Porque el albergue Pedro Solís fue ayer una fiesta.

"Para mí es un orgullo grandísimo recibir a tanta gente de Avilés que no conocía el albergue", celebraba la directora de las instalaciones. Y es que muchos de los que participaron en las visitas programadas de ayer eran vecinos de Avilés y comarca, como Ainoa Muñiz: "A veces no conocemos lo que tenemos en casa. Cada vez que hay una iniciativa de este tipo me apunto".