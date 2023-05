"Los personajes de ‘Lo inevitable’ viven en un fin del mundo interior continuo"

Jóse Busto (Gijón, 1973) es el autor de "Lo inevitable" y de "El gesto imperceptible", dos espectáculos que programa seguidos el teatro Palacio Valdés este próximo fin de semana. El primero, que resultó ganador del premio "Lope de Vega" –quitando el Nacional de Literatura Dramática, el más importante del país– del año 2018, se estrena este viernes (20.15 horas) y el segundo, un soliloquio que es un homenaje a la dramaturga británica Sarah Kane, al día siguiente, en el mismo escenario y a la misma hora. Busto conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la redacción avilesina de este periódico.

–¿Está casando todo lo que está viendo en los ensayos con lo que había imaginado?

–Todo. Todo. Está casando todo. No sé quién me preguntaba el otro día: "¿Qué se siente al dirigir una obra que has escrito tú mismo?" Le decía: "Tengo la sensación de no estar dirigiendo". Está mal que lo diga yo, pero el texto está bien construido y lo estamos siguiendo a rajatabla. Y los actores son unos profesionales de la hostia. Tengo la sensación de que se está montando solo, de que yo no tengo que meter mano.

–O sea, que lo usted imaginó cuando estaba delante de la pantalla es lo que está viendo en los ensayos.

–Tal cual. Yo por mí hubiera estrenado esta semana. Me dicen los actores. "Anda, Jóse...", pero yo como director y como dramaturgo hubiera estrenado ya.

–El reparto que tiene, ¿es el que había imaginado?

–Sí. Unos más que otros, pero sí: estos son mis actores, los que yo había soñado. Bueno, falló Carlos Lorenzo, que le salió una cosa, pero Pablo Escobedo se subió al carro, pero bien. Entonces sí, tengo la sensación de que estoy viendo lo que quiero ver. Es brutal, es brutal; es una sensación de: "¿qué hago yo aquí? ¿qué pinto yo aquí como director si todo lo están haciendo los actores?" Son máquinas: entienden muy bien el texto, lo han hecho suyo... Insisto, el texto está muy bien escrito: no hay que inventar nada. Claro, el trabajo que están haciendo ellos para entender los personajes es extraordinario. Insisto: tengo la sensación de no estar dirigiendo. Sólo doy unos pocos apuntes: cosas muy básicas, ya me entiende. Esto mejor así.

–¿Le había pasado esto en otras ocasiones?

–No. Es la primera vez.

–No es la primera que escribe y dirige sus propias creaciones.

–Sí, sí, no es la primera vez que dirijo mis cosas, pero esto que estoy viviendo ahora sí que es la primera que lo siento.

–Juan Mayorga dice que dirigir es seguir escribiendo el texto.

–Estoy de acuerdo con Mayorga: dirigir es seguir escribiendo.

–Empezaron a ensayar como hace dos semanas.

–Llevamos como quince ensayos, nos quedan unos pocos más. No sé, terminaremos con tres semanas, sí.

–Ya me lo ha dicho, pero vamos a dejarlo claro: todos sus actores estaban entregados a "Lo imposible".

–Al cien por cien. Todos, todos. La implicación ha sido desde el minuto uno. No, desde el minuto uno, no; desde el minuto menos cincuenta. Antes de que empezáramos a ensayar hicimos trabajo telefónico, lecturas dramatizadas por medio de una videoconferencia. Y, oye, todo el mundo implicado. "Tengo esta duda, ¿esto cómo lo vamos a hacer?" "No, mira, esto yo lo veo así" Y luego ellos llegaron con unas propuestas cada uno, cada actor con su personaje. "Esto sí, esto mejor por aquí".

–Otra de las cosas que dice Mayorga es que el teatro es el arte de la paciencia. Y usted ganó el "Lope de Vega" de 2018.

–Yo, que no soy una persona que se caracteriza por tener mucha paciencia, en este caso creo que he madurado mogollón porque sí, he tenido mucha paciencia para poder ver sobre las tablas eso que había escrito hace cinco años. Tuve la buena suerte de ganar el "Lope de Vega" y la mala, de que se me cruzó por el medio la pandemia mundial.

–Pero usted gana la edición de 2018.

–Eso es. En aquel momento no sé qué problema político había en Madrid que se retrasa el fallo hasta 2019. Yo ya no contaba con ello. Pensé: "Pasó algo y ya se fue todo al garete". Me lo dan en 2019 y luego nos encerramos.

–Estamos hablando de un premio que antes que usted lo ganó Buero Vallejo o Fernán-Gómez.

–No me caracterizo por tener una autoestima baja. El último premio que había ganado fue en 2002: el "Marqués de Bradomín". Soy un escritor que escribe muy lento: tardé dos años en escribir "Lo inevitable". Completos y enteros. Entonces esto es un hándicap a la hora de vender, de producir o ganar premios. Si hubiera fallado, hubiera seguido, no sé, escribiendo y reescribiendo, como dice Mayorga.

–El teatro Palacio Valdés se mete a coproducir con usted.

–Hacer "Lo inevitable" estaba encima de la mesa desde el principio.Tanto el Palacio Valdés como la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Avilés están volcados desde siempre con la dramaturgia avilesina. Usted lo sabe bien.

–El próximo fin de semana es el de Jóse Busto: tiene que protagonizar usted solo un texto también suyo: "El gesto imperceptible".

–Sí, un monólogo.

–Que ya había hecho antes, pero con Cris Puertas.

–Sí, con Cris Puertas.

–Seguro que ha cambiado algo. ¿Qué ha cambiado?

–"El gesto imperceptible" es un texto muy difícil: es un texto que habla sobre el suicidio, es un homenaje a la dramaturga Sarah Kane, que se suicidó. Es hablar sobre teatro, sobre escribir teatro, sobre salud mental, sobre muchas cosas. Esta versión no va sobre cómo vamos a construir el personaje de Sarah K, ahora yo, como autor, como director, como actor incluso, cómo me enfrento a montar un texto que es terriblemente difícil. No hay concesión ninguna al espectador, no hay humor, no hay nada; es esto es lo que le pasa a la gente que termina suicidándose, sobre todo ahora, tal cual están las cosas en esta sociedad en que nos ha tocado vivir. Entonces lo he transformado en una reflexión sobre cómo montar un texto de estas características.

–Ya lo había publicado, si no me equivoco.

–El texto es el mismo, pero hay otro punto de vista. Una de las dificultades que nos encontramos entonces, cuando lo estrenamos, es que si lo montábamos entero nos íbamos a las tres horas y pico. Una cosa es forzar los límites del público y otra, matarlos.

–"Lo inevitable" es una superproducción para lo que se estila a este lado del Pajares.

–Ocho actores. Una de las cosas que me preguntaba antes sobre la dirección y todo eso se la quiero contar ahora. Una de las sensaciones más brutales que he tenido es ver las escenas en las que están todos los actores hablando. Estamos acostumbrados a uno a dos, lógicamente, por la que está cayendo. Ver a todos sobre las tablas es una sensación maravillosa.

–Le noto contentísimo.

–Claro, estoy eufórico. Estoy eufórico porque está saliendo todo bien, porque todo el mundo está involucrado, está todo el mundo encantado.

–Están ensayando en La Laboral.

–Esta próxima semana estaremos en Avilés, en el teatro. El lunes entramos allí y hasta el sábado. Una semana en la que te quieres morir o encima del escenario o en patio, viendo todo esto que estamos haciendo.

–"Lo inevitable" es la historia de un grupo de, iba a decir desarrapados, pero ya sé que no.

–No: es la historia de un grupo de yonquis y alcóholicos funcionales que viven en un fin del mundo interior continuo. ¿Cómo vivir en un mundo en el que estás condenado a morir? El punto de partida es la muerte de uno de sus amigos. Todos estos personajes se tienen que enfrentar a esa muerte, pero también cómo se enfrentan a vivir. Estos personajes, por lo generall, huyen todos. De eso va "Lo inevitable".

–Esto tiene que ver con la ciudad en la que viven, con Avilés.

–Avilés es otro personaje, pero el ambiente son ellos: este grupo de yonquis funcionales.