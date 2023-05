Romería urbana (y III)

Quienes pensaban que la llegada al poder del Partido Popular acabaría con la Comida en la Calle se equivocaron. Fue la demostración de su fortaleza. Se quedó. Los protocolos de El Bollo variaron, volvieron las carrozas al lunes y la comida se hizo más breve, pero arraigó en el asfalto, reforzada por las reservas para la hostelería, ésas que hoy claman por una mejor organización.

Fue así como, en 1998, el PP gobernante, lejos de suspender la Comida, decidió que podía convivir con el lunes de Pascua, y llamó a los comensales, en la sexta edición de la cuchipanda, con un cartel rotulado de esta manera: "Juntos haremos tradición". Nada menos.

El año siguiente todo el centro estaba levantado por unas obras tercas y retrasadas por las que muchos comensales lanzaron denuestos al no poder utilizar El Parche. Hasta el propio alcalde tuvo que pedir perdón. Eran momentos de estrecha colaboración entre la Cofradía de El Bollo y el gobierno del PP, una estela que, con el siguiente gobierno socialista, la Cofradía no abandonó del todo, y profundizó desde el año 2001 en la edición de la revista. Publicación y Ayuntamiento se encontraron en intereses editoriales comunes que, desde entonces, cada año serán más comunes.

Con el siglo XXI la Comida creció a toda velocidad, no hay más que echar un vistazo a las cifras. Son, más o menos, las oficiales, unos números que tienen que ser tomados con prevención. Nunca son exactas; la única cifra exacta es la de los inscritos, pero esa jamás se corresponde con los participantes finales, por lo que la cantidad que se contabiliza es una estimación. De ahí el redondeo y las repeticiones en muchos años. Estimaciones son también los años peores, en los que, como consecuencia del mal tiempo, la comida se celebra bajo soportales o con cifras testimoniales, que son menos exactas aún.

Pese a las prevenciones se ve todo muy claro. El gráfico, además de asistentes a la Comida en la calle, es casi un climograma; el mapa del tiempo de los últimos treinta años: si el sol atraviesa las botellas de sidra la comida es un éxito, fracasa los días de manteles mojados. Eso ya lo avanzaron los agoreros, pero es una apuesta que los festeros, arriesgando sólo una tortilla o una empanada, hacen gustosos cada año. Un día de sol radiante compensa siete años de mala suerte. La tendencia es muy clara. Los romeros no han dejado de aumentar año a año, y los años meteorológicamente desgraciados, que no llegan ni a números de maldición bíblica (1994, 1998, 2000 y 2008), han sido compensados con otros espléndidos. Goleada de sol y entusiasmo. Y con una media de comensales de unos 12.000, por encima de las cifras oficialmente comprobadas por los notarios del Guinnes en 2017. Cualquier año puede ser un año de récord. Pocas fiestas populares podrán decir que congregan a tanto público en participación directa. Menos aún si son, como ésta, fiestas meteorosensibles.

Han comido unas 350.000 personas, si sumamos el total de tres décadas, y redondeamos también. Ya saben, veintiocho años, que en 2020 la comida del confinamiento no cuajó en las ventanas y en 2021, la del distanciamiento, ni en las ventanas ni en el pasto del Ferrera. Con mascarilla no hay tortilla.

A lo largo de esos años, además de medio Avilés, se han ido asomando personajes imprescindibles, comensales habituales, como los del concurso de fabada organizado por las Amas de Casa, más antiguo aún que la propia comida, o los xagós capaces de echar a la pota 250 kilos de fabes; fabada para 5.000. Entre ellos, los políticos son un clásico. Siempre fieles, ya sean del gobierno, para ensalzar la esplendorosa organización de la fiesta, ya sean de la oposición para darle todo el mérito, si es que lo hubiera, al sol. El brindis al sol, nunca falta en esta mesa. Así que se orean de lo lindo, eso sí, demostrando que aún no han entendido lo de la hermandad y esas cosas. El gobierno y allegados suelen comer en El Parche, pero los de la oposición ponen distancia, en sentido literal. Allí mismo, pero no siempre cerca. Juntos, pero no revueltos, dicen siempre los papeles. Los de la izquierda, para que se note, más lejos. Que si en la Ferrería, Carlos Lobo, en Hermanos Orbón...

Normalmente es día de tregua, pero puede que no, como cuando, en 2006, la concejala de Festejos, usando el lenguaje de signos, dedicó un gesto a los del PP, que querían buscar sitio en la mesa presidencial, o como, en 2013, cuando la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el colectivo Stop Desahucios hizo un "escrache informativo" (práctica de estreno en Avilés) a los del PP, que acabaron viendo la calle desde las ventanas de su sede. Por aquí pasaron todo tipo de candidatos: locales, autonómicos, europeos, y hasta foráneos. Todos haciendo promesas y repartiendo sonrisas de cartón y empanadas de atún. Serían muy poco profesionales si dejaran pasar un festejo que, cada cuatro años, saca a medio pueblo y parte del extranjero a la calle, a cuatro días de las elecciones municipales.

Para que todo salga bien, a lo largo de estos años ha ido cuajando un equipo extenso, capaz de manejar los resortes de una organización gigante, para poner en las calles varios kilómetros de mesa, con curvas y todo. Decenas de policías locales, controladores, unidades de Cruz Roja y los montadores de esa mesa sin fin. Un equipo sencillo que no ha reportado novedad reseñable en tantos años, más allá de intoxicaciones etílicas o golpes de calor (quién lo iba a decir). Son necesarios para que todo salga según lo previsto. Y esas previsiones han ido cambiando según pasaban los años, reflejo de los acontecimientos de la ciudad y del propio paso del tiempo en sucesos y costumbres.

Tal vez ese paso del tiempo tenga su metáfora más clara en el efecto colateral del Parque Ferrera. Cuando esta reserva natural, con el nuevo siglo, empezó a ser tomada hasta convertirse en una delegación de prao de la romería urbana menos urbana, y llegar a ser el territorio joven. Para entonces fiestas semejantes (Xiringüelu, Carmín, Descenso del Sella…) eran redescubiertas por los más jóvenes y la Comida en la calle se abría paso en ese calendario como una delegación adolescente de la Romería Urbana. Un festejo que empezó a reunir a miles de guajes en el verde pulmón de Avilés. Y llegaron con sus costumbres. Si el 2012 se jugaba sobre una toalla al "chúpate ésa", el que pierde bebe, en 2015 triunfaba el ‘paloselfie’ y las redes sociales empezaban a inundarse de fotos de la mocedad comiendo en el prao. En los años siguientes la comida ya podía seguirse en tweets, en post de instagram o en mesas virtuales en grupos de whatsapp.

Como cada vez eran más esos jóvenes que acudían al jardín histórico, también allí hubo que ordenar el tráfico. Desde 2006 la afluencia se contaba en número de contenedores y en toneladas de basura y, diez años después, se impusieron normas para garantizar el orden y la convivencia: la Policía Local controlaría el acceso al parque para hacer cumplir la ley regional que prohibía el consumo de alcohol a menores, cuarenta y dos voluntarios velaban por el buen transcurso de los acontecimientos, se vallaba el estanque y empezaba el control, que el año siguiente sería prohibición, de introducir vasos de cristal. Ese mismo año el gobierno municipal llegó a cuestionarse seguir abriendo el parque para la comida. Y en 2019 se ponía un "Punto lila" informativo contra las agresiones sexuales.

Y eso que nunca faltan enemigos del uso del parque. Año tras año se alzan algunas voces, bien argumentadas, que claman por la defensa del entorno verde frente a lo que consideran el uso de un macrobotellón que lo deja sembrado de inmundicias. Ahora el Ferrera se hace cada vez más intergeneracional y la mocedad desborda hasta el parque de El Carbayedo.

De todo fue resumen aquel afortunado 2017 en el que la comida batió el récord Guinnes certificado por cinco notarios –Juan Álvarez, Fernando Ovies, Arturo Ezama, Luis Sobrino y Carmela Noguera– quienes, corriendo bajo el sol con el cuentapersonas en la mano, lograron censar a 11.836 comensales, sentados a la mesa en el momento en que ellos pasaban. La primera idea, batir un récord mundial, se hacía realidad un cuarto de siglo después de que hubiese sido lanzada sobre la mesa en aquella tormenta de 1993.

Al fin, las debilidades de esta fiesta han sido sus fortalezas: se alimenta de energía solar; es sostenible, renovable y el cambio climático opera a su favor. Aquella buena idea de los chicos de Canal 21, es hoy el más multitudinario acto festivo de Avilés. Una tradición robusta, que le pertenece a Avilés, nadie debe apropiarse de ella para justificar, con el pasado, su presente continuo.