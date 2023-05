Cambia Avilés programa un plan de modernización industrial "para atraer empresas motoras"

Cambia Avilés (CA) incide en que los terrenos de la antigua Alcoa y el ecoparque que acondicionará Sepides en los que se liberarán con la demolición de las baterías de coque "son la gran esperanza para la reindustrialización de Avilés". Para conseguir que se generen en ellos "nuevas actividades económicas con capacidad de crear puestos de trabajo", la confluencia incluye en su programa electoral "un plan de modernización industrial orientado a atraer empresas motoras que generen empleo y que, además, sean dinámicas y tecnológicas".

"Esta senda permite el fomento de un ecosistema industrial competitivo y de alto valor añadido, recuperando innovación, investigación y desarrollo. Pero, además, es clave para ofrecer un futuro de vida e invertir la tendencia demográfica, atrayendo y reteniendo población, especialmente joven y cualificada", aseveró la candidata a la Alcaldía Sara Retuerto. La cabeza de lista de la confluencia y portavoz municipal acudió este lunes junto a los concejales Agustín Medina y Juanjo Fernández a la concentración convocada por la plantilla de Arcelor Mittal como muestra de "solidaridad y apoyo".

Desde Cambia incidieron en que "este último mandato ha sido nefasto para la industria en Avilés". "Se han destruido más de mil empleos como consecuencia de los cierres de Alu Ibérica y de las baterías de coque de Arcelor. Ambos han provocado un fuerte impacto negativo en el motor industrial y en la actividad económica de nuestro municipio", subrayaron desde Cambia.

En la confluencia no olvidan aquel mensaje optimista y contundente de Mariví Monteserín, cuando revalidó la Alcaldía hace cuatro años. "Tras ganar las elecciones municipales en 2019 afirmaba tajantemente que Alcoa no iba a cerrar porque no nos servía más que la continuidad de la actividad industrial. Sin embargo, la triste realidad es conocida por todos", recordó Retuerto, que manifestó su apoyo a las reivindicaciones de la plantilla de Arcelor "porque no se puede perder ni un derecho laboral ni un solo puesto de trabajo".