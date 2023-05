"Dicen que canto mejor ahora; me cuido más, hago ejercicio y no tomo alcohol ni drogas"

Glenn Hughes (Cannock, 1951) fue el bajista y cantante de la conocida banda de rock, que puso las bases del heavy metal, "Deep Purple" durante la década de los setenta. Grabó tres discos de enorme repercusión y reconocimiento. El próximo domingo día 14 actuará en el Teatro Palacio Valdés de Avilés para recordar una de aquellas grabaciones: "Burn", a punto de cumplir los 50 años. El concierto empezará a las 20.00 horas y las entradas ya están a un paso de agotarse.

–Hace un par de años ya actuó en Avilés. ¿Qué recuerdos tiene de aquel concierto?

–Fue algo genial. Tengo una enorme base de fans en España.

–¿Por qué un tour tocando un disco como "Burn"?

–Es una celebración del aniversario y creo que es un buen momento para recordar esas canciones.

–Su grabación fue peculiar. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos días?

–Nos fuimos toda la banda a un castillo en Gloucestershire para escribirlo. En realidad, nos reuníamos en una mazmorra que estaba debajo del salón. Daba miedo, pero también era muy atmosférico. Eran unas reuniones muy guays, era el miembro nuevo y era como un nuevo inicio para "Deep Purple". El 1974 fue un gran año para la música rock.

–¿Y cómo definiría el resultado final?

–Muy orgánico, era como si la banda estuviera tocando en directo en un estudio.

–No como ahora.

–Ahora ha cambiado mucho, no suelo escuchar mucha música nueva. Lo más original viene de los años setenta.

–¿Cómo llega a integrarse en "Deep Purple"?

–La gente de la banda llevaba ya como un año hablando conmigo y yendo a verme tocar, pero no tenía ni idea que me iban a pedir entrar en la banda.

–¿Cómo era la química en aquella formación de la banda?

–Éramos buenos amigos, como si fuéramos una familia.

–¿Y entonces por qué se rompe (de aquella la banda hace un parón, que no será definitivo)?

–Por muchos motivos, era una cuestión del destino.

–Dicen que ahora canta mejor que cuando era joven; ¿por qué?

–No he bebido alcohol durante los últimos treinta años, no me drogo, estoy estudiando mucha música y tomándomelo muy en serio. La gente suele decirme que canto mejor ahora.

–¿Es solo por las drogas y el alcohol?

–Ahora hago ejercicio, caliento mucho la voz antes de cada actuación y he cambiado mi alimentación (ahora es vegano).

–Suele hace tours muy largos. ¿Cómo va a ser este?

–Empezó la semana pasada y se va a extender 18 meses, giraré por todo el mundo, Europa, Norteamérica, Sudamérica y Australia. Estoy bastante emocionado.

–¿Y habrá alguna sorpresa en el repertorio?

–Solo celebraremos el disco "Burn", por lo que habrá un montón de canciones de ese disco.

–¿Mantiene relación con aquella formación del grupo?

–Sí, mucha con David Coverdale. Muy cercana, de hecho.

–¿Considera que posteriormente las diferentes formaciones de "Deep Purple" subestimaron su etapa?

–La música que hice está recogida en dos grandes álbumes que son "Burn" y "Stormbringer". A la gente le gustan mucho esos dos discos.

–¿Cómo es el perfil de las personas que van a sus conciertos?

–Entre el público suelo ver bastante gente joven, sobre todo adolescentes que vienen con sus padres. El grueso de mis fans están entre los 15 y los 55 años. Todavía hay un montón de personas a la que le gusta la música que se hacía en los setenta.

–¿Ha escuchado el último disco de "Deep Purple"?

–No.

–¿Por qué?

–No lo sé, ya no es mi tipo de música.

–¿Va a grabar nueva música?

–Probablemente haga un nuevo disco el año que viene, estoy escribiéndolo ahora.