Empresarios y sindicatos coinciden en que se fomente aprovechar el talento sénior

Aprovechar el talento sénior para afrontar el reto demográfico. Esta es la receta de especialistas como el catedrático y presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), el asturiano Rafael Puyol, para una comarca como la de Avilés, pulmón industrial de Asturias y sin embargo víctima del envejecimiento y de la pérdida de población. Empresarios y sindicatos están de acuerdo en que el talento sénior ofrece una oportunidad que se está desaprovechando porque no se impulsa desde las empresas ni desde la Administración. Coinciden en que es necesario un cambio de mentalidad, y las organizaciones sindicales añaden que quienes se acogen a la jubilación activa son personas que ocupan cargos relevantes en las compañías, pero que la falta de motivación y de reconocimiento por parte de las empresas provocan el rechazo del lado de los trabajadores.

Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, señaló que desde la entidad "entendemos el envejecimiento de la población en Asturias y en la comarca como una oportunidad. Hemos de tener en cuenta que en la próxima década el envejecimiento activo y los cuidados de larga duración impulsarán la creación de 10.000 nuevos puestos de trabajo en la región. Por otro lado, hay perfiles de trabajadores sénior cuyas capacidades físicas y/o mentales les habilita para numerosos puestos de trabajo y por tanto se puede alargar la vida laboral".

Para facilitarlo, el presidente cameral avilesino señala tres aspectos prioritarios sobre los que trabajar: una legislación laboral ágil en los cambios y adaptada a los tiempos; formación continua y muy orientada a la persona y las tareas que pueda desempeñar ese trabajador en particular, y en la sensibilización de la sociedad, trabajadores y sobre todo que "las direcciones de las empresas se mentalicen de que un trabajador sénior puede aportar un plus en cualquier organización si se pone en valor que el talento unido con la experiencia y la motivación son un éxito garantizado". Daniel González remarcó que "la visión que tiene un trabajador sénior con años de experiencia aporta a las empresas conocimientos que minimizan los errores en las tomas de decisiones".

Los secretarios comarcales de CC OO y de UGT, José Manuel Rodríguez Baltar, y Abilio Álvaro Azofra, respectivamente, están de acuerdo en términos generales. Pero con matices.

Rodríguez Baltar indicó que la legislación actual ya recoge la jubilación activa, reduciendo la jornada laboral y cobrando proporcionalmente salario y pensión. Pero "quienes se acogen son personas que ocupan cargos de relevancia en la empresa, en ciertas profesiones y puestos muy definidos".

La realidad es, añade, que se tienen que dar circunstancias laborales favorables para que un trabajador quiera continuar cuando ya alcanzó la edad de jubilación. "El trabajador no se siente reconocido ni valorada su experiencia, y por eso quiere irse cuanto antes. La formación figura en los acuerdos de concertación suscritos, pero son pocas las empresas que cumplen", resumió.

Abilio Álvaro Azofra incidió en que "las empresas no pueden esperar a que llegue el momento de la jubilación para acordarse que debe enseñar a un joven. Eso se tiene que hacer antes y cuando llega la jubilación, que las condiciones sean favorables para quien se quiera acoger a ella". Y añadió: "Si no funciona la fórmula de mantener el talento sénior es porque a los directivos no les conviene, porque en sus contratos individualizados y por objetivos les penaliza pagar a dos personas, aunque una cobre media jornada".