"No está lejos el día que toda la generación eléctrica sea limpia"

Fabián Suárez García, doctor en Química por la Universidad de Oviedo en 2003, es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde 2008 y desarrolla su actividad investigadora en el departamento de Materiales del Instituto Nacional del Carbono (INCAR). Su tesis doctoral, sobre la preparación e materiales carbonosos porosos y su uso para eliminación de contaminantes , sigue orientando su actividad científica pues trabaja en el desarrollo de materiales avanzados de carbono para el almacenamiento de hidrógeno y para aplicaciones medioambientales y energética. Es coautor de tres patentes de invención, una en explotación, y su trabajo se ha visto reflejado en más de 60 publicaciones científicas. Esta tarde (19.00 horas) cierra en Espacio Maqua el ciclo que comenzó el 11 de abril y en la que varios expertos han disertado sobre la innovación al servicio de la producción de energía "limpia", segura y eficiente.

–¿Qué le atrajo del carbono tanto como para haber basado en ese material su carrera?

–Su versatilidad, el hecho de que a partir de sus posibles combinaciones se pueden obtener muchas aplicaciones útiles. Ya el llamado "carbón activado" [un polvo de estructura porosa y elevada capacidad de adsorción] tenía, en su momento, conocidas aplicaciones como la de depurar agua; ahora investigamos nuevos aprovechamientos: baterías, superconductores...

–O sea, que el carbono es, dentro de los materiales, algo así como el comodín de la baraja.

–Sí, eso es. Es un material muy especial, hasta nosotros estamos hechos de carbono en una significativa proporción.

–Cuando usted enfocó su interés científico al carbono supongo que no se hablaba tanto como hoy en día de la descarbonización de la economía...

–No, ni mucho menos; eran los años en que estaba de moda la lluvia ácida y el objetivo de las investigaciones iba encaminado a mejorar las tecnologías para que las emisiones a la atmósfera fuesen menos contaminantes, no a eliminarlas como actualmente nos planteamos. El objetivo de cero emisiones aún no había sido enunciado.

–¿En qué punto del camino de la descarbonización cree que nos encontramos?

–En conjunto yo diría que hemos andado el 40 por ciento de esa senda. Pero el reparto de lo andado es asimétrico: se ha avanzado mucho en materia de generación eléctrica –poco nicho va quedando ahí–, y aún hay mucho trecho que recorrer en la descarbonización de los procesos industriales.

–¿Se trata de un camino irreversible, esta vez se va en serio?

–Tan en serio como que ahí está el objetivo europeo de cero emisiones en 2050. El camino no tiene vuelta atrás porque no queda más remedio que recorrerlo si queremos frenar el calentamiento global del planeta. Puede haber gente que lo dude –nunca faltarán terraplanistas–, pero los datos son tercos: existe una relación lineal entre la subida de las temperaturas y el CO2. En Asturias lo notamos especialmente: no nieva como antes, llueve menos y las temperaturas medias son más altas. No obstante, no se puede pensar en clave estrictamente local porque el fenómeno al que nos enfrentamos es global.

–¿Qué novedades nos depararán la ciencia y la tecnología a corto plazo en materia de descarbonización?

–No está lejos el momento en que toda la generación eléctrica se haga con fuentes renovables, de hecho ya hay momentos ocasionales en que los parque eólico y fotovoltaico cubren las necesidades; esto en España supone restar el 30 por ciento de las emisiones de CO2.

–¿Cuál es su previsión respecto al parque de automóviles, otro importante sector productor de emisiones?

–A ese respecto soy más pesimista, entre otras cosas porque hay muchísimos vehículos a sustituir y las tecnologías aún están en desarrollo. Tengo confianza en los progresos que se van logrando en el área de biocombustibles.

–Es habitual que los científicos, en general, lamenten la escasez de financiación que reciben; ¿es el caso de las investigaciones sobre el carbono o tienen ustedes condición de privilegiados por dedicarse a un asunto que está en primera plana de actualidad?

–He de admitir que, al margen de fluctuaciones como la ocurrida con la crisis de 2008, sí que tenemos acceso a financiación. Esto es gracias en buena medida a que Europa ha puesto muchos recursos sobre la mesa. El problema es que, proporcionalmente, España invierte menos que otros países y esta es una carrera competitiva; si me permite el símil futbolístico, es difícil ganar títulos si jugamos en desventaja económica.

–¿Cree que algún día, más allá de tranquilizar su conciencia ambiental, la economía doméstica del ciudadano medio se beneficiará del proceso descarbonizador puesto en marcha?

–Los ahorros de cara a nuestros bolsillos llegarán cuando las tecnologías se vayan abaratando, como ya está pasando con la fotovoltaica. Con los coches impulsados por energías diferentes a la de combustión acabará pasando lo mismo... Y así todo. Pero, independientemente de eso, también hay que tener en cuenta el coste social de la contaminación y las enfermedades que causa.