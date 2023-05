Otea formará a migrantes sin papeles para que puedan acceder a un contrato laboral

La patronal asturiana del turismo, Otea, en colaboración con Cáritas, ha puesto en marcha un programa de formación para inmigrantes pionero por sus características en España, y que comenzará el próximo día 25. El objetivo es doble. La parte empresarial busca fórmulas para cubrir la carencia de profesionales formándolos en sus propias instalaciones de Olloniego. El alumnado, catorce hombres y mujeres sin papeles residentes en Avilés, Oviedo y Gijón, consiguen un certificado profesional que les permitirá acceder a contratos de trabajo y legalizar su situación en el país.

Las dificultades de muchos sectores productivos para encontrar profesionales cualificados no es una novedad. Y en la hostelería menos, sobre todo una vez superada la pandemia por el covid. La problemática es tan grave que cuesta incluso encontrar alumnos.

Por otro lado, el problema de los inmigrantes ilegales es que pueden recibir ayudas públicas, pero no pueden firmar un contrato de trabajo porque carecen de papeles de residencia. Y como no tienen trabajo, no consiguen legalizar su situación en España.

Ley de Extranjería

Así que Otea y Cáritas decidieron unir esfuerzos y aprovechar la modificación de la Ley de Extranjería que introdujo la figura de la formación por arraigo, que les permite matricularse en un curso oficial para obtener el certificado de profesionalidad, y con él se le da un permiso de trabajo que legaliza su situación durante al menos 12 meses.

Caritas seleccionó al alumnado, ocho mujeres y seis hombres que llevan al menos dos años viviendo sin papeles en España, con su pasaporte en vigor y sin antecedentes penales. Con estas condiciones, se solicitó para cada uno de ellos un NIE (Número de Identidad Extranjero) provisional, con compromiso de contratación. Las edades de estas persona van desde los 28 hasta los 51 años y carecen de estudios que sean homologables en España. Doce de ellos proceden de países de América del Sur, y dos de África.

El curso, como proyecto piloto, es de cocina, para obtener el certificado de profesionalidad de nivel 1, lo que les permitirá seguir formándose posteriormente. Comenzarán en el centro de formación de Otea en Olloniego el próximo 25 de mayo. Tendrán que cursar 220 horas lectivas de teórica hasta el 21 de julio. Al día siguiente, comenzarán 80 horas de prácticas reales, hasta el 14 de agosto.

Proyecto pionero

"Es un proyecto pionero en Asturias y por eso comenzamos con un curso piloto de cocina, pero la idea es ampliarlo a otras disciplinas si todo sale bien", explicó el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida. "Esta cooperación con Cáritas permite aprovechar una ley que para las personas seleccionadas se les abre una puerta a poder ganarse la vida con un contrato de trabajo y legalizar así su residencia, y a nosotros, formar personal propio para atender la demanda de profesionales que tiene el sector", añadió.

La patronal ha aprovechado una convocatoria de formación lanzada por el Principado y así ha conseguido que el alumnado escogido por Cáritas pueda disfrutar de una beca para el desplazamiento desde sus municipios de residencia hasta Olloniego.