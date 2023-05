El policía de los buenos consejos ya tiene su aula

Alberto Vior está emocionado. No es para menos. El delegado de Participación de la Policía Nacional de Avilés da nombre desde ayer a una de las aulas de tres años del colegio Marcelo Gago. Fue el encargado de descubrir la placa de esa clase, la de los "cocodrilos" ante la atenta mirada de un nutrido grupo de escolares que aplaudieron durante todo el homenaje que el colegio de Infantil y Primaria de La Magdalena rindió al agente que tantas veces les ha hablado de la seguridad.

El alumnado del centro llenó el salón de actos. Dos pequeños, Mara Rubio Barril y Bruno Gómez Menéndez, hicieron las veces de maestros de ceremonias. La jefa de estudios y directora en funciones, Estefanía Cernuda, micro en mano, dio la bienvenida al acto. Barril y Bruno leyeron un escrito que justificaba el homenaje a Vior, al que denominaron en varias ocasiones "amigo del colegio". Y lo explicaron: "Siempre nos dio consejos importantes y siempre está dispuesto a escucharnos en sus divertidas y didácticas charlas". También alabaron su disponibilidad y "su compromiso con la educación y siempre con una sonrisa en el rostro".

Desde el público, el homenajeado seguía emocionado y aún no había llegado el plato fuerte. Alberto Vior acudió acompañado de su "equipo": el comisario de Avilés, Alejandro Valverde; el jefe de la Brigada de seguridad ciudadana, Ángel Carballal; Saúl García, jefe de la Brigada de información; la secretaria de comisaría Maria Orfelina Baizán y Francisco Paíno, jefe de grupo de Seguridad Ciudadana. Vior hizo las presentaciones de sus acompañantes y destacó que la labor en equipo "es mucho mejor", refiriéndose a los escolares, que no perdían detalle del homenaje. Primero le entregaron una serie de dibujos y textos, algunos de ellos retratos, pero aún faltaba el colofón de la jornada, el descubrimiento de la placa.

Un grupo de alumnos de Primaria y otro de Infantil se dirigieron hacia el aula de los "cocodrilos" acompañados de sus maestras. Tras ellos, Vior y su equipo. Cernuda dijo unas palabras de agradecimiento justo antes de que el delegado de Participación de la Policía Nacional le quitara la tela de color rojo donde ahora se puede leer "Aula Alberto Vior". "Es un detallazo por parte del colegio Marcelo Gago y de los críos; lo que más preocupa es protegerlos desde Primaria a Secundaria y que los padres estén pendientes de ciertas cuestiones que hay que vigilar, estoy emocionado", señaló el homenajeado. "Es un honor para la Policía, para Alberto tiene que ser algo muy grande, pero el resto del cuerpo estamos muy agradecidos con este gesto", señaló el comisario de Avilés.

Vior suele acudir al Marcelo Gago y otros centros para ofrecer charlas, darles consejos a los pequeños, ayer no era el día, sin embargo, desde el escenario del salón de actos no dudó en advertir al alumnado de que "hay que tener cuidado con los móviles y las fotos y no hablar con desconocidos".