Europa aprueba una ayuda de 1,2 millones para los despedidos de Alu Ibérica en La Coruña

El pleno del Parlamento Europeo dio luz verde este martes a una ayuda de 1,2 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para 303 trabajadores despedidos de Alu Ibérica en La Coruña. Los eurodiputados reconocen que la pandemia y la guerra de Ucrania "han reducido la competitividad económica en toda la Unión, incluida España". Y añaden que "los márgenes de competitividad de las empresas se han visto reducidos por el encarecimiento de las materias primas y la energía", agregaron. Desde la Xunta de Galicia valoraron de manera positiva la aprobación anunciada por la Eurocámara y consideran que son necesarios 1,5 millones de euros para devolver al mercado laboral a las personas despedidas, por lo que esos 300.000 euros restantes saldrán del Gobierno autonómico.

"Los trabajadores despedidos necesitarán un apoyo extra para encontrar un nuevo empleo en el mercado laboral regional, teniendo en cuenta que el 35 % de ellos tienen 45 años o más. Este grupo de edad representa el 60 % de los demandantes de empleo registrados en A Coruña", recge el comunicado hecho público por el Parlamento Europeo. Los eurodiputados, además, subrayaron el impacto del cierre de la empresa para el mercado laboral local y la economía de la ciudad de La Coruña, "con una tasa de desempleo muy superior a la media de la Unión Europea".

La financiación aprobada, abundan, "facilitará a los trabajadores servicios de información y talleres de preparación, orientación ocupacional, formación, asistencia intensiva en la búsqueda de empleo y tutorías tras la reinserción laboral".

El informe que ha dado luz verde al abono de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos de Alu Ibñerica fue preparado por la eurodiputada del PSOE Eider Gardiazabal, quien recomienda al Parlamento aprobar las ayudas, fue apoyado por 585 eurodiputados, mientras que 30 votaron en contra y 11 se abstuvieron.

Los despedidos de Alu Ibérica en Avilés no contarán con estos fondos porque el Gobierno del Principado no los solicitó. Argumentó su decisión en que "el número de afectados para cumplir con los requisitos no alcanzaba el mínimo establecido por la norma, es decir, los 200". Los afectados por el despido colectivo en Asturias en 2022 superaron los 250 personas.