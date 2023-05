Una "burrada" de peregrinaje

La inusual presencia de un burro en las calles de Avilés generó ayer una gran expectación en torno al animal y su dueño, el francés Hervé Godot, un peregrino de 60 años que ha culminado el viaje a Santiago de Compostela y ahora vuelve a su casa por el Camino del Norte. Godot y su pollino, de nombre "Compañero", salieron de la localidad francesa de Saint-Symphorien de Marmagne (Borgoña) el pasado 1 de noviembre y dirigieron sus pasos a Santiago, desde donde luego viajaron a Finisterre para, posteriormente, hacer el camino de vuelta.

El peregrino explica que los motivos de su viaje a la ciudad del apóstol son una mezcla de "espiritualidad, religión y deporte". Este reto personal se lo planteó al jubilarse y no dudó en hacerlo acompañado de su burro, que tiene diez años, "porque me hace compañía y, a la vez, me sirve de apoyo logístico". El burro, ciertamente, va cargado con enseres que hacen más cómoda la vida nómada de Hervé Godot, pero también el hombre lleva lo suyo a la espalda: una mochila con 15 kilos de peso.

La imagen de un burro en las calles de ciudades como Avilés se traduce indefectiblemente en curiosidad de los viandantes, muchos de los cuales retratan al animal e, incluso, piden a Godot permiso para hacerse una foto con el asno. El animal se alimenta de la hierba de los prados próximos al camino, más alguna ración de complemento en forma de cereal u hortalizas.

En cuanto al descanso nocturno la cosa ya es más complicada: "No todos los albergues están preparados para dar cobijo a un burro", indica el peregrino. O sea que algunas noches el jumento se queda atado en las inmediaciones del lugar donde duerme su dueño o ambos pernoctan en espacios improvisados, como recientemente hicieron en el atrio de una iglesia. Nada que no se supere con el buen ánimo que caracteriza a este singular peregrino.