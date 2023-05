Myke Towers se trae "Mi droga" al Festival Reggaeton de Avilés

Myke Towers, el de "Mi droga", estará en la segunda edición del Festival Reggaeton de Avilés, en el entorno del pabellón de La Magdalena.

Towers canta, por ejemplo: "Si es por ti no lo pienso, mami / y me tiro la maroma / nos enredamos en las sábana’ / y ella siempre deja su aroma". Y así es que se ha ganado 10,4 millones de seguidores en Instagram: la canción "Mi droga" tiene 9,86 millones de visualizaciones en Youtube, pero eso no es nada si se busca la versión de Towers y Daddy Yankee del "clásico" del reguetón "Gasolina".

Los otros nombres ya reconocidos de la fiesta veraniega avilesina (1 y 2 de julio próximos) son el puertorriqueño Justin Quiles, el de "Jeans" –225 millones de visualizaciones en Youtube desde hace dos años–. El colombiano-norteamericano Nicky Jam. También cantarán Arcángel, Chimbala, Emilia y Kevin Roldán.

Sólo quedan 3.000 entradas a la venta.

Los organizadores de la segunda edición del Reggaeton Beach Festival (RBF) de Avilés esperan 20.000 espectadores, 5.000 más que el pasado verano, cuando se celebró en el Niemeyer. Y esto es así por dos razones principales: por un cartel de invitados "espectacular" y, después, por la mejora en la ubicación.

El cálculo al alza del público que esperan para la segunda edición del festival se debe al rápido nivel de venta de entradas a fecha de hoy. Y si va rápido es por la alineación de músicos seleccionada para este próximo verano avilesino.