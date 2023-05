Antiguos alumnos de los Agustinos (colegio San Agustín que en 1976 fue adquirido por el San Fernando) celebran el próximo sábado 13 un encuentro que han denominado "Volver a ser un niño". La cita se desarrollará en el colegio San Fernando a partir de las 12.45 e incluye una visita al centro, un homenaje por la paz en Ucrania, un recuerdo a los ausentes y una comida de hermandad en la que no faltarán las anécdotas y recuerdos de la niñez y adolescencia. Los exalumnos del colegio San Agustín recuperarán su reencuentro anual, suspendido durante los años de la pandemia. Y advierten: "No se admite gente que no esté predispuesta para la diversión".