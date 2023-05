La oposición duda que el desbloqueo del proyecto de Maqua pueda acelerar la obra

El anuncio de que el Ministerio de Transición Ecológica va a cambiar la denominación del suelo en el que está la depuradora de Maqua para así comenzar las obras para su renovación "es una buena noticia", pero también "es electoralista", según la oposición municipal. Y es lo primero porque salvar la burocracia va a permitir "legalizar" la infraestructura. Y lo segundo se responde únicamente mirando el calendario: en quince días se elige nuevo Pleno municipal.

Sara Retuerto, la candidata de Cambia Avilés a la Alcaldía de la ciudad lanzó: "La tramitación del certificado de innecesaridad, que se anunciaba por parte del Ministerio de Transición Ecológica, es un paso necesario, pero insuficiente para poder acometer las obras de reforma de la depuradora. Porque la alcaldesa y candidata socialista, por muy en campaña electoral que esté, no debería insultar a la inteligencia de los avilesinos afirmando que llegó el momento de trabajar en la adjudicación de las obras".

Y es que, recordó, la depuradora se terminó de construir en 2004. "Hoy sabemos que esa infraestructura se edificó de forma ilegal. La chapuza fue de tal calibre que ni siquiera se realizó la preceptiva tramitación administrativa sobre la titularidad y la situación de los terrenos, que es necesaria para poder conseguir cualquier licencia de obra". ¿Con el anuncio de Transición Ecológica ya está todo listo? Retuerto no lo tiene nada claro: "¿Qué garantía tenemos de que después de las elecciones municipales el proceso no se va a volver a atascar? La Alcaldesa, por mucho que ahora intente lanzar las campanas electorales al vuelo, no posee ninguna garantía ni calendario concreto. En Cambia Avilés tenemos muchos motivos para desconfiar de la capacidad del PSOE de Avilés para poder desbloquear las obras debido a su escaso peso político".

Esther Llamazares, la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Avilés, señaló: "Es una buena noticia para Avilés y para toda la comarca que se haya desbloqueado esa discrepancia existente entre Demarcación de Costas y la dirección general de Aguas, por cierto, ambas del mismo Ministerio de Transición Ecológica. Es una buena noticia, pero, bueno, no deja de ser interesante ver la forma de actuar de un Gobierno que prefiere tener los proyectos guardados en un cajón con tal de utilizarlos electoralmente: es un proyecto que lleva bloqueado desde 2020 y justo ahora, en el momento previo al inicio de campaña, se desbloquea. Una vez más, el PSOE ha perdido el norte y toma a los ciudadanos por tontos".

Luis Fanjul, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Avilés siguió la misma línea: "El Gobierno del Principado, con el señor Barbón a la cabeza, siempre apela a que Asturias debe creérselo, pero es difícil hacer un acto de fe con tantos retrasos en tantas infraestructuras. Así, con respecto a la depuradora de Maqua; Avilés y su comarca hace tiempo que dejaron de creérselo. Especialmente, los vecinos de la zona que sufren, los malos olores y la falta de saneamiento porque la depuradora de Maqua es un claro ejemplo de una obra mal planificada y ejecutada, una marca común de los gobiernos socialistas tanto locales como autonómicos.

Arancha Martínez Riola, de Vox, apuntó: "El entresijo ‘legal’ al que se ha visto sometida una de las obras más importantes para Avilés es la muestra de del desbarajuste socialista: encerronas legislativas a las que desgraciadamente ya nos tienen acostumbrados, trámites interminables y falta de comunicación entre administraciones que casualmente son del mismo signo político". Y añadió: "Que haya sido la propia Confederación la que ha tenido que instar a la desafección de los suelos dice mucho del nulo interés del gobierno socialista, que tan ecologista dice ser, para solucionar la depuración aguas de Avilés y comarca, por no hablar de los 50.000 euros que nos ha costado a los contribuyentes la incompetencia en este asunto que mucho nos tememos será otra promesa electoral incumplida".

Javier Vidal, concejal no adscrito y candidato de Foro a la Alcaldía de Avilés apuntó: "Esta es la mejor noticia que podemos tener en los últimos años", señaló. "Aunque es una pena de que Costas haya tenido que esperar cinco años para darse cuenta de qué estaba pasando con el suelo en donde está la depuradora".