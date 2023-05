Rebajar el billete sencillo de bus y conectar los barrios, prioridad para Cambia Avilés

No gusta a la confluencia avilesina que el Plan de Movilidad siga por ahora en un cajón –está pendiente su aprobación definitiva–, máxime cuando lo considera fundamental para hacer de Avilés una ciudad más sostenible y atractiva. En el marco de este plan, la candidata de Cambia Avilés (CA), Sara Retuerto, defiende que su equipo apuesta por más transporte público y de calidad, con reducción del precio del billete sencillo, con marquesinas accesibles, con marcadores de tiempo real para que las personas conozcan en todo momento cuánto tiempo falta para que llegue el autobús a la parada y con mejoras de la información de horarios e itinerarios. "Queremos fomentar el transporte público y sostenible no sólo entre los barrios y el centro, sino entre los propios barrios y el hospital San Agustín, con aumento de frecuencias y líneas directas. Hay barrios que tienen un servicio deficiente y no pueden existir unos barrios de primera y otros de segunda", sostiene Retuerto.

De forma reiterada viene denunciando la confluencia la "dejadez absoluta" en que se encuentra la estación de autobuses "tanto por parte del gobierno local del PSOE como de la concesionaria, Alsa". "Hay que mejorar la accesibilidad, la vigilancia, la seguridad y garantizar que exista personal para atender diariamente a usuarios y usuarias", enumera. Cambia convoca este sábado a la ciudadanía en el centro sociocultural de Los Canapés para que colabore en el embuchado de sus 35.000 papeletas, que hay que dejar en los buzones antes del martes. La "sestaferia electoral" es de 10.00 a 14.00 horas.