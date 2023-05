"Me voy con la sensación de que hice lo que pude y eso ya es bastante"

Oswaldo López Álvarez (San Juan de Nieva, 1963) es el actual director del instituto La Magdalena, cargo que ocupa desde hace nueve años lectivos. López es orientador, pero sin embargo durante los años de su mandato ese puesto ha sido llevado a cabo por otra persona. En dos meses dejará la docencia por jubilación. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en su despacho, en el que lucen tres rosas con los colores de la bandera republicana.

–¿Ya está contando los días para la jubilación?

–Ya faltan dos meses nada más, después de treinta y ocho años de docencia, aquí llegamos.

–¿Y cómo se ve?

–Bien, no estoy muy desesperado por jubilarme ni tengo esas ganas que dicen algunos... Se me dio la oportunidad de dejarlo con sesenta años y decidí aprovecharla, creo que es un descanso merecido.

–¿Se va con los deberes hechos?

–Me voy con la sensación de haber hecho lo que pude, siempre eduqué a mis hijos de la misma manera, el que hace lo que puede, hace bastante. Creo que cumplí, me voy con esa sensación.

–Nueve años como director en el instituto La Magdalena, pero su carrera profesional de 38 años abarcó más centros...

–Fui maestro de Pedagogía Terapéutica diez años, después aprobé las oposiciones de Secundaria y en esa etapa educativa pasé el tiempo restante. Estuve en el equipo de orientación, estuve en el CPR y el resto, vinculado al instituto La Magdalena.

–¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de su trayectoria como docente?

–Lo mejor son las satisfacciones que te dan los ex alumnos y ex alumnas que te encuentras por la calle y te cuentan un poco lo que hacen y ves que todo salió bien, que están haciendo cosas interesantes y tú tuviste algo que ver con ello. Lo más insatisfactorio es lo contrario, cuando ves que intentaste hacer algo con determinadas personas y su futuro les llevó por caminos no muy adecuados y no ves un plan de vida provechoso y feliz, que es para lo que trabajamos. Cuando me preguntan para qué trabajo, siempre contesto lo mismo: para intentar que el alumnado tenga mecanismos para ser feliz. Educamos para la vida y ese es mi horizonte, no para la matemática, la lengua o el inglés, que son importantes, pero buscamos estrategias para formar ciudadanos responsables y felices.

–Este año ha sido un hito en el instituto en cuanto a la matriculación...

–Es otro punto de satisfacción. Me voy satisfecho por los resultados del propio instituto, que ha resurgido. Es un instituto que lo quisieron cerrar allá por los inicios de los 2000 y ahora estamos con "overbooking" de matrícula. Este año tuvimos por primera vez en toda la historia 91 solicitudes. algo nunca visto. Casi triplicamos las solicitudes del año anterior.

–¿Y a qué se debe?

–Queremos pensar que tenemos algo que ver con ello, intentamos hacer las cosas bien y tiene sus frutos.

–Y tras esos dos meses, ¿a qué se va a dedicar sin ir al instituto?

–Me voy a dedicar a pagar todas las horas que le debo a la gente, especialmente, a la familia, a mi mujer y a mis hijos, que siempre que yo hacía cosas profesionales quien lo pagaba era mi pareja, quedaba un poco a cargo para que yo pudiera hacerlas. Ahora tengo un nieto, y me tocará ejercer de abuelo. Hice la cuenta el otro día y tengo más de 4.000 horas de formación contabilizadas en 38 años. Esas 4.000 horas no estaba con mi familia. Y luego voy a tocar la guitarra; no toco nada, voy a partir de cero, es uno de los regalos que alguien me va a hacer. Es una de esas aficiones que no pude desarrollar.

–Como orientador, ¿cómo ve los casos de acoso escolar que se suceden en los centros?

–Los institutos tienen nuevas necesidades y hay que planificar nuevos recursos. Tenemos el problema del acoso, del suicidio entre adolescentes que es un tema candente y alarmante, aprecio mucho malestar emocional y desequilibrio en la juventud. Es importante ese trabajo emocional, que suele quedar de lado porque damos prioridad a lo académico. Pero habría que cambiar un poco el chip. Se necesitan más orientadores, más profesorado especializado, potenciar la figura del coordinador de bienestar emocional que está en las plantillas; pero es una figura sin desarrollar, hay que dar formación, plantear verdaderos profesionales en ese terreno.

–Hablando de malestar emocional, le tocó la pandemia,

–Fueron tiempos muy duros, no culpo a la pandemia del malestar emocional pero sí tuvo algo que ver. La pandemia, por otra parte, tuvo algo positivo: al profesorado le hizo ponerse las pilas en el campo tecnológico y digital, aunque se perdió mucho a nivel personal y eso no lo da un ordenador.

–¿Cómo afronta estos últimos meses?

–Mi último servicio es que haya un buen relevo en la dirección de La Magdalena. Me estoy dedicando a preparar al actual jefe de estudios, Augusto Hoyo Rodríguez, que va a ser el nuevo director.

–¿Cuántos años lleva en La Magdalena entonces?

–Llevo 21 años. Quedamos tres compañeros de aquel equipo y a veces intento analizar con ellos la evolución del centro en los últimos veinte años.Es muy típico que lo digan los jubilados, pero hay que denunciar la falta de entendimiento educativo entre los políticos. Nos han hecho mucho daño. Por mi persona pasaron nueve leyes orgánicas en 38 años que llevo, es casi una ley orgánica por legislatura, es como si nos cambiaran la ley cada cuatro años y eso a poco que te muevas por Europa no lo ves. En el resto del continente existe un mayor entendimiento porque tienen una cultura de pacto, el gran pacto educativo que todo el mundo dice en campaña pero luego nadie hace. Ahora estamos con la incertidumbre de quién va a ganar las elecciones generales porque hay una reforma incipiente, la Lomloe, y no sabemos si va a venir una contrarreforma. Como no haya un pacto educativo, entonces será un desastre. Hay que pactar unos mínimos para estabilizar el sistema por lo menos a 20 años vista.