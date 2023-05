Cambia Avilés hace sestaferia electoral

A ensobrar papeletas. A eso se dedicaron ayer los miembros de la candidatura de Cambia Avilés para que ningún vecino se quede sin su papeleta preparada para votar el 28M. Más de una treintena de militantes y simpatizantes de la confluencia de Podemos e IU se reunió en el centro cívico de Los Canapés para organizarse en régimen de "sestaferia electoral", como la denominó la candidata a la alcaldía de Cambia Avilés, Sara Retuerto, que indicó: "Somos una candidatura municipal humilde que no pide dinero a los bancos y que no puede permitirse el gasto que supone ensobrar como sí lo pueden hacer el PSOE y el PP". El objetivo que se han fijado hasta el martes 16 es ensobrar 35.000 papeletas; sin embargo, advirtieron, "se va a terminar antes, el ritmo es tal que igual hasta se acaba hoy –por ayer–". "Este tipo de actos sirven también para una mayor unión de la militancia, una xuntanza para trabajar en comuña y afrontar la campaña con una mayor ilusión", continuó Retuerto. A su lado, Agustín Medina, número 2 de la candidatura, destacó que "la militancia es uno de los principales valores de la candidatura", de ahí que la convocatoria para la sestaferia electoral fuera respaldada por el equipo de Podemos e IU. "Llevamos desde siempre y también los últimos cuatro años trabajando en la calle: pegamos nuestras pancartas, ensobramos... Otros partidos no lo pueden hacer porque su trabajo solo es institucional, porque se dedican a hacer política desde los despachos", concluyó Medina. Ambos siguieron ensobrando papeletas hasta las 14.00 horas.