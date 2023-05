El juez excarcela al hombre investigado por haber matado a su pareja en La Carriona

El titular del Juzgado de Violencia de Género de Avilés ha puesto en libertad al hombre que fue detenido el 22 de diciembre del año pasado y enviado a prisión dos días después como presunto autor de la muerte de su compañera sentimental, la vecina de La Carriona Soraya Suárez Martín, de 32 años. El conocimiento de la autopsia definitiva ha sido clave en este vuelco del estado jurídico del hasta ayer preso en la penitenciaría de Teixeiro (La Coruña): el documento concluye que la causa de la muerte de la mujer fue el consumo masivo de varias drogas y que ninguno de los golpes que presentaba el cuerpo pudo haber sido letal.

A la vista del informe forense definitivo el juez convocó una comparecencia inmediata de las partes, pues la base penal que retenía a J. M. S. S. en la cárcel era la presunción de que había matado a su compañera en el curso de una violenta discusión. Dicha comparencia no se pudo celebrar por un fallo –uno más– del sistema de videoconferencia del juzgado y el magistrado instó a las partes a presentar por escrito sus conclusiones sobre el informe forense. La abogada que defiende al reo fue favorable a la puesta en libertad y las acusaciones pidieron alargar el periodo de prisión preventiva. No hizo ni falta que la defensa solicitase formalmente la excarcelación pues el juez la ordenó este mismo viernes y ya se ha hecho efectiva. Eso sí, el juez retira el pasaporte a J. M. S. S. como medida cautelar para evitar su fuga del país y le impone la obligación de personarse periódicamente en el juzgado hasta que se celebre la vista donde probablemente se le juzgue por un delito de lesiones en el marco de un episodio de malos tratos, pero no necesariamente con resultado de muerte.

Soraya Suárez Marín fue hallada muerta en su domicilio de La Carriona el pasado 22 de diciembre y de inmediato se la computó como víctima de la violencia machista por parte de la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género. Se detuvo en pocas horas a su pareja, el ahora excarcelado, y se le abrió investigación en calidad de autor de la muerte. Las reacciones de condena se sucedieron en todos los ámbitos, desde el local –se decretaron dos días de luto y se convocó una manifestación condenatoria del «crimen»–, al regional –el presidente Barbón tuiteó su «dolor por el asesinato de Soraya»– y hasta el nacional –la ministra de Igualdad, Irene Montero, calificó lo sucedido de «asesinato»–.

Pero los hechos no estaban claros desde el primer momento. Ya este diario adelantó que la autopsia preliminar descartaba la muerte violenta y apuntaba a un fallo del corazón de Soraya Suárez Martín por el excesivo consumo de drogas y en medios policiales mantenían una cautela sobre las circunstancias de la muerta de la vecina de La Carriona que desentonaba de la versión del «crimen machista» alentada desde ámbitos políticos. Ahora deberá ser la Justicia la que castigue los malos tratos que pudo haber recibido la noche de su muerte Soraya Suárez Martín, pero ya no será desde la óptica de que se cometió un homicidio.