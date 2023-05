Debate electoral en Corvera (19.00 horas, en El Llar): esto opinan los vecinos sobre las necesidades del concejo

Un café entre amigos en una terraza es sinónimo de conversación, de confianza y en ocasiones de debate y análisis de mil y un cuestiones. Teniendo en cuenta que el próximo 28 de mayo están convocadas las elecciones municipales, algunas de esas conversaciones versan sobre programas, propuestas e ideas para desarrollar en cada concejo. En Corvera, cuatro amigos, dos parejas, hablan sobre las necesidades de su concejo, plantean sus propuestas en una terraza de Las Vegas, en la plaza de Los Maestros mientras se desarrollan las obras de cubrición del parque infantil. Omar Suárez, Ainoa Camba, Neo da Silva y Sandra López viven en la principal población del municipio, pero aún así amplian a todo el territorio corverano sus demandas a los políticos de cara al próximo mandato. Hablan de la importancia de la movilidad, del transporte y de la conexión de la zona urbana con la rural para una mejor vertebración del concejo; también de una mayor inversión en zonas de ocio para los más pequeños y de incentivar las labores de mantenimiento. Corvera acoge esta tarde un debate electoral organizado por LA NUEVA ESPAÑA. Será en El Llar de Las Vegas a las 19.00 horas y participarán los candidatos de los cuatro partidos con representación municipal Iván Fernández (PSOE), Alejandro Méndez (PP), Rogelio Crespo (Somos) y Marisa Rodríguez (IU)

"Si fuera Alcalde haría unos planes de empleos más abiertos, que abarcaran a un mayor número de personas, ampliar perfiles de los posibles beneficiarios", señala Omar Suárez, que entiende que las políticas de empleo han de promocionarse más para intentar paliar las continuas crisis económicas. También habla de Molleda y lo hace extensible a otras zonas rurales del concejo para dotarlas de una "servicio de autobús para que los vecinos no queden aislados" y no tengan que depender solo del vehículo privado. La conversación se detiene y los cuatro tertulianos coinciden en que pese a sus reclamaciones "Corvera está bien, nada que ver con Avilés, que en ocasiones da pena verlo". Camba defiende que si tuviera la oportunidad de ser designada Alcaldesa en unas hipotéticas elecciones no dudaría a la hora de "dar más apoyos a la hostelería". Lo dice, en parte, porque es su profesión pero a su vez defiende que es uno de los motores económicos del concejo.

A Ainoa Camba también le preocupan y mucho el estado de los parques caninos: "Deberían estar más atendidos y cuidados, somos muchas las personas las que tenemos perro, a veces no hay dónde llevarlos". Sandra López atiende una llamada telefónica y se ausenta del grupo, eso no impide que siga la conversación en torno a las necesidades de un concejo que tendrá que elegir a los 17 nuevos miembros de la Corporación municipal.

López se suma de nuevo a la tertulia y entiende que el Ayuntamiento "tendría que aportar pequeñas ayudas a las familias numerosas". Pero va a más y afirma que "hay veces que los alumnos de Cancienes que van al instituto en autobús tienen que ir caminando porque el bus no para y eso tiene que cambiar". Otra cosa que entiende que ha de ser importante de cara a los próximos cuatro años son las cámaras de videovigilancia "para garantizar la seguridad". Lo explica mientras señala a los aparcamientos públicos situados a ambos márgenes de la plaza de Los Maestros, el de la piscina y el de la finca de La Teyera.

A Neo da Silva por su parte le preocupa "el mantenimiento" de las zonas ajardinadas pero también lo hace extensible a todo el concejo. "Hace falta limpieza y mayor cuidado del entorno", señala no sin antes enfatizar que, al menos, en Las Vegas "serían necesarios más aparcamientos para motos". "Los que había en la calle Covadonga ahora están ocupados por contenedores para residuos orgánicos", apunta.

Entre trago y trago al café, los cuatro corveranos hablan de su concejo, de sus preocupaciones y de las necesidades que ciudadanos de a pie observan en el día a día. Los cuatro confirman a este periódico que acudirán a las urnas el próximo 28 de mayo, lo harán para ejercer su derecho democrático pero también para intentar que, al menos, algunas de sus peticiones no caigan en saco roto y que los representantes políticos, los del gobierno y la oposición que resulten tras las comicios municipales, recojan ese guante.

Se trata de un municipio con grandes empresas como ArcelorMittal y Fertiberia, con vocación residencial. Su seña de identidad es el número de empleos vinculados a la industria y su capacidad de atracción de nuevos pobladores./ Marián Martínez