Glenn Hughes lo vuelve a hacer en Avilés: lleno hasta la bandera y rock "a fuego"

Hace medio siglo salió un disco a la calle que se había grabado en un castillo. Se llamó "Burn" y, aunque todavía no se había convertido en un clásico, tenía pinta que terminaría siéndolo. La voz de aquellas canciones la puso, entonces, un chaval veinteañero que se llamaba Glenn Hugues y que ayer –cinco décadas después– salió al escenario del teatro Palacio Valdés todo enorme. Enorme de voz, enorme de poderío y hasta enorme de melena. Y dijo: "Os he echado de menos". Y el respetable saltó por los aires porque no siempre un clásico de leyenda –setentero ya– confiesa así, como quien no quiere la cosa, que guarda "buenos recuerdos" de su anterior concierto en Avilés (fue en abril de 2019).

Glenn Hugues volvió a salir a la escena avilesina y lo hizo acompañado por Soren Andersen (guitarra), Ash Sheehan (batería) y Bob Fridzema (teclados). Y por un teatro lleno de nostálgicos de tiempos en que la voz era la voz y no el autotune. La de ayer domingo fue una tarde para el Señor: el de la música que nunca muere. Empezó dándole a "Stormbringer" para llegar, al final del bis, a "Burn", la canción esa de "People are sayin’ the woman is damned / She makes you burn with a wave of her hand". La del cielo es rojo, tan rojo como el juego de luces colocados a mayor gloria de uno de los grandes de la historia musical, el mismo señor que pasó después a "Black Sabbath" y, al final, se sumergió en su mismidad. Hasta el momento presente, el del medio siglo de uno de los clásicos más clásicos de todos los tiempos. El público que llenó el Palacio Valdés (desde la platea a general) se tuvo que levantar unas cuantas veces porque no hay manera de escuchar el rock de Hugues como si se tratara del "Réquiem" de Mozart. Hugues y los suyos revivieron el clásico al completo y el público, también al completo se lo agradeció eternamente: "Es el puto amo".