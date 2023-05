"La poesía crea un número de empleos nada desdeñables", dice el poeta Ben Clark

El poeta Ben Clark (Ibiza, 1984), el autor de "El poema viral" (250.000 versiones en internet desde 2011 hasta ahora), charlará con la profesora Luz Mar González-Arias el próximo jueves día 18 en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés. Al día siguiente tiene previsto desarrollar una "masterclass" de escritura creativa para 32 alumnos. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–Una primera curiosidad: se llama Ben Clark, nació en Ibiza, pero vive en Extremadura.

–(Risas) Mis padres son británicos, pero yo soy español, nacido aquí; he estado siempre aquí. Y nada: vivo en Mérida porque la vida es mejor.

–¿Los poemas virales son los nuevos romances?

–No creo. Los poemas virales son un fenómeno propio de la red donde se viralizan y que además no trascienden más allá de esa red. Los romances, en cambio, tenían una presencia real dentro de la sociedad.

–Pero es que 250.000 versiones de un poema suyo son muchísimas versiones.

–Son muchas versiones, pero, al final, lo importante, son los lectores que se detienen con un libro y que se paran a reflexionar y a disfrutar y a sentir lo que se lee. El mundo de internet es un mundo fugaz que, bueno, está ahí, pero tampoco representa el corazón de la lectura.

–O sea, que de "Abenámar, Abenámar, moro de la morería", nada.

–Pues, de momento, en cuanto a literatura viral, sólo le puedo decir que son cosas distintas.

–Habla de la viralidad como algo "fugaz", pero la primera versión de su poema más conocido es de 2011.

–Sí, sí. Es algo que forma parte de las redes y, por lo tanto, no tengo ningún control sobre ello; es un asunto en el que no participé más allá de la escritura original del poema.

–¿Las redes poéticas se han diluido?

–Cuando publiqué el poema por primera vez coincidió con un momento en que empieza a haber muchos poemas en redes, en blogs, en espacios virtuales. Más que diluirse, este fenómeno se ha integrado a la industria del libro y, por lo tanto, tampoco representa una novedad y, como toda ausencia de novedad, ha perdido un poco de fuelle. En cualquier caso, lo autores que vendían mucho, por lo general, siguen vendiendo muchísimo más que cualquier autor de poemas que no forme parte de ese fenómeno.

–¿Los premios siguen haciendo aflorar nuevos poetas?

–No, no creo. Los premios sirven ahora mismo, y siempre han servido, para salir un poco del anonimato y para entrar a formar parte de una especie del mundo editorial. Ahora mismo, felizmente, con el auge de las editoriales pequeñas y medianas el camino de los premios cada vez importa menos.

–Las editoriales independientes siembran el camino. ¿Quizá con ediciones, llamémoslas así, clandestinas?

–No, no son ediciones clandestinas. La mayoría de las editoriales pequeñas tienen alguna forma de distribución, incluso, distribuidoras buenas. Las que no las tienen, a través de las redes pueden entrar en contacto con cualquier lector interesado por sus libros. Ahora mismo, en la Feria del Libro de Madrid, habrá una pequeña sección de editoriales llamadas indómitas que se centra en todas estas editoriales más pequeñas. Yo creo que no, yo creo que no se puede hablar de editoriales clandestinas porque, a estas alturas, con la capacidad de comunicación que hay, no hay nada clandestino.

–¿La poesía va a dejar de ser el género de la "inmensa minoría", que decía eun anuncio de La 2?

–No, no. No necesita cambiar. La poesía se ha mantenido en su sitio, pero ahora, como hay muchas editoriales, también hay muchos espacios. Se traduce muchísimo, se sigue publicando mucho y, bueno, esa "inmensa minoría", que decía Juan Ramón Jiménez, es una realidad muy distinta al momento en que él pronunció esas palabras. Realmente, ahora mismo, la industria editorial es enorme, pues bien, la parte dedicada a la poesía mueve una cantidad de dinero y crea un número de empleos nada desdeñables.

–Dije yo lo del anuncio de televisión y usted recuerda a Juan Ramón. Las variantes son eternas.

–Más que a la variante, hay que ir a la fuente.

–Aparte de la charla que protagoniza va a ofrecer un taller de poesía.

–Va dirigido, sobre todo, a personas interesadas en acercarse al mecanismo del poema y al funcionamiento del poema. Puede estar dirigido a personas que escriban y también a personas que lean, pero que, por algún motivo, consideran este género como más difícil o que cuesta más. En el fondo, realmente, es al revés. La poesía es un género cercano y uno, si observa el poema con ciertas premisas y con algunas claves pues realmente se puede disfrutar mucho más de la lectura y se puede mejorar la escritura.

–¿Cómo se ha llegado a esa concepción de que la poesía es un "género difícil"?

–Hemos llegado a esto porque en los colegios y en los institutos se han presentado a los poemas como si fueran adivinanzas que hay que descubrir y resulta que el poema no oculta nada; al revés, el poema está mostrando.

–¿Qué suponen para usted las traducciones?

–Las traducciones son una forma de trabajar la poesía desde dentro sin tener que estar siempre metido en la creación. La creación, al fin y al cabo, depende mucho de diferentes momentos y de diferentes estados anímicos, cosa que no sucede con las traducciones. Con las traducciones lo que haces es vivir las creaciones de otras personas.

–¿Una especie de comentario de texto, entonces?

–No, una especie de vivencia del poema desde dentro para poder compartirlo con lectores de otro espacio, de otro idioma y de otro mundo.

–¿Qué es en lo que está trabajando ahora?

–Sigo con traducciones, estoy con clases en la Universidad de Salamanca en el Máster de Escritura Creativa y estamos, ahora mismo, en la Fundación Antonio Gala, en pleno proceso de selección de los nuevos becarios de la promoción número veintidós que arranca en octubre.

–¿Cuál fue la suya?

–La tercera.