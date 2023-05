"El PSOE hace en Avilés lo que le da la gana y yo no estaría aquí si la oposición hubiera hecho su trabajo", dice el candidato de Avilés en Marcha

Francisco Zarracina (Arnao - Castrillón, 1960) fue concejal del PP en Avilés y miembro de la candidatura de Ucin (Unión de Ciudadanos Independientes) que se presentó en el municipio en 2019 (615 votos). Esta vez es él mismo quien lidera una lista independiente, la de Avilés en Marcha. Es delineante topógrafo y trabaja como funcionario en el Ayuntamiento de Castrillón.

–¿Qué le ha motivado a liderar una candidatura municipal tras el fiasco de Ucin?

–No fue algo premeditado; en estos cuatro años, con la pandemia por medio, me he dedicado a hacer vídeos divulgativos de rincones de Avilés, a veces por darlos a conocer y otras para denunciar su mal estado. Hubo gente que me animó en las redes sociales a ir un paso más allá en esta defensa de lo avilesino, nos juntamos un grupo de personas con esa misma inquietud y aquí estamos.

–O sea, que usted ya lleva cuatro años en campaña...

–En cierto modo sí. Llevo cuatro año pateando mucha caleya, hablando con mucha gente y empapándome del sentir de la calle. No como otros que parecen haber empezado a hacer esto hace quince días.

–¿Y qué dice o pide "la calle"?

–No mucho, quizás como consecuencia de que el bajo nivel del actual gobierno tiene a la ciudadanía sedada: en gran medida mantenimiento de los espacios públicos, lo cual no me extraña porque Avilés está hecho unos zorros, especialmente si nos salimos del centro.

–Digamos que logran un concejal. ¿Se darían por satisfechos?

–Eso sería un resultado fantástico. Pero no descarto más porque detecto apoyo popular.

–¿Para qué vale tener un concejal?

–Para fiscalizar al gobierno e impedir que siga cometiendo tropelías como la obra de la plaza de bastos o la del Muelle. Alguien tendrá que hacerlo dado que la oposición no parece estar por la labor. Yo no estaría aquí si la oposición hubiera hecho su trabajo.

–¿Qué ha cambiado en Avilés en estos cuatro años?

–Todo lo que puede haber cambiado ha sido para que todo siga igual. El gobierno hace lo que le apetece y la oposición está a ver, oír y callar.

–En un hipotético escenario de pactos postelectorales, ¿cuál sería su planteamiento’

–De mano soy partidario de que gobiernen las listas más votadas. Y si nuestro voto fuera decisivo, ataríamos muy en corto al futuro gobierno y le tendríamos avisado de que si se desmarca de lo negociado no tendríamos reparos en romper relaciones y plantear una moción de censura.

–¿Cuál es la mayor fortaleza de su candidatura?

–La pluralidad de las personas que la componen.

–¿Y de su programa?

–Contiene 102 medidas, es difícil condensarlo en pocas palabras: defendemos a capay espada el soterramiento ferroviario, condenamos la "hormigonizacion" de la ciudad y aspiramos a crear 2.000 plazas de aparcamiento en superficie. Y así, 99 retos más.