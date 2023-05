El candidato del PSOE de Soto retoma la campaña tras su accidente de tráfico

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Soto del Barco, Omar Suárez Valdés, ha retomado la campaña electoral que tuvo que suspender el sábado tras sufrir un accidente de tráfico. "Estuve en el Hospital San Agustín varias horas mientras me hacían las pruebas, resulté con politraumatismo y problemas en las cervicales y algo en la columna. Me quedan dolores de las magulladuras, pero ya estoy en casa", explicó ayer Omar Suárez mientras se preparaba para el encuentro que tuvo con miembros del club Remeros del Nalón en la sede del PSOE en La Arena, justo donde sufrió el accidente. "Voy a seguir con la campaña electoral, hemos trabajado duro estos cuatro años y hay que seguir, no queremos defraduar a los vecinos", dijo. Sobre el estado de la calle Severo Ocho donde tuvo el accidente, Suárez aseguró que "en el programa incluímos actuaciones en ésta y otras calles de San Juan de la Arena".