La comarca pilla un "Sueldazo" de la ONCE: 5.000 euros al mes durante veinte años

Isabel Pérez Martínez, agente vendedora de la ONCE, ha repartido 1.680.000 euros en diez cupones premiados del número 46.583, correspondientes al sorteo del pasado 13 de mayo. "Trabajo en la ONCE desde hace 22 años y este es el premio más grande que he dado", manifestó Pérez Martínez. De los diez cupones vendidos, uno ha sido premiado con 300.000 euros más el "Sueldazo" de 5.000 euros al mes durante veinte años. Los nueve cupones restantes están premiados con 20.000 euros cada uno. "De lunes a viernes vendo los cupones por las zonas rurales de Avilés, Castrillón e Illas. Los sábados, en El Corte Inglés; y los domingos, en el quiosco de la calle Pablo Iglesias de Piedras Blancas", explicó feliz Isabel Pérez.

"Creo que el cupón del ‘Sueldazo’ lo vendí en El Corte Inglés, pero no lo puedo asegurar. Tengo clientes asiduos en todas las zonas de venta y supongo que algunos de ellos han sido los premiados. Estoy feliz porque se lo merecen", dijo. "Cuando me enteré del premio rebusqué en el bolso, pero no tenía ninguno premiado. Sí me di cuenta al conocer los premios tras el sorteo de la responsabilidad que tuve de llevar encima durante días 1.680.000 euros", afirma divertida.

Isabel Pérez está convencida de que haber tenido el júbilo de repartir la suerte entre varias personas ha sido gracias a sus dos nietas, Sara y Leire. "La semana pasada me tatué en la muñeca los nombres de mis nietas, Sara y Leire de 6 y 4 años. Desde entonces parece que me encuentro con más fuerzas y creo que fueron ellas las que me han ayudado, sin proponérselo, a dar este premio", dijo.