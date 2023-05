Todo empezó en un mitin: de la "Universidad de la señorita Pepis" al campus artístico

"Todo empezó en un mitin", comenzó ayer el ex concejal socialista Román Antonio Álvarez. "Fue en Los Canapés, en 1995. Amelia Valcárcel era la consejera de Cultura y Santiago Rodríguez Vega, el candidato del PSOE a la alcaldía. Reclamó estudios universitarios para Avilés, pero Valcárcel dijo que no los íbamos a tener", apuntó el historiador y uno de los impulsores de la llegada de estos estudios universitarios a Avilés. Él y el profesor Roberto Crespo-Joglar, actual (y primero, hace veinte años) director de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, participaron en el hotel La Serrana en la mesa redonda: "Avilés y los estudios universitarios: una historia con final feliz".

Rodríguez Vega no terminó gobernando entonces: la alcaldía, por primera vez en la historia de la democracia, fue para el Partido Popular, el de Agustín González. "Pero la idea de conseguir estudios universitarios quedó latente", añadió Álvarez. Eran los tiempos de los fondos mineros, del rector Julio Rodríguez, del presidente Sergio Marqués. "Entonces había tensión entre el Principado y la Universidad a cuenta de la pérdida o no de la autonomía universitaria", apuntó Álvarez.

En ese ambiente, se abrió la espita de la ampliación de los estudios universitarios. "Pero también era el momento en que empezaba a caer el número de estudiantes", recalcó el ex concejal. "Estaba yo en el Centro de Profesores. Me encargaron un estudio para poder traer la Universidad a Avilés. Las funciones de la Universidad son tres: docencia, investigación y servicios. Era difícil traer estudios a Avilés porque no tenía tradición. Gijón sí. Y también Mieres". En la primera ciudad, los de Náutica y, en la segunda, los de los facultativos de Minas. "Los dos estudios venían de la Ley de 1970", explicó uno de los promotores de los estudios universarios avilesinos.

En virtud de esto, nació el Centro de Servicios Universitarios y la Escuela Superior de Arte del Principado. "Y empezaron las críticas del Partido Popular: aquello de ‘la universidad de la señorita Pepis’", continuó Álvarez. Aquellos estudios superiores artísticos acaban de ser equiparados a los universitarios. "Y se han creado los campus artísticos", apuntó Álvarez. Hasta ahora los estudios eran "totalmente equiparables", pero la Universidad tenía que visar los certificados. "Ahora ya no es necesario", concluyó Álvarez.