El TSJA dirime el recurso contra Bueno tras ser absuelto por el "caso Quintanas"

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) celebró ayer una vista para analizar el recurso presentado por los titulares de Modas Josefina, al que se adhirió el promotor de Quintanas de Chacón contra el ex concejal de Urbanismo de Corvera, Enrique Bueno, por su actuación en el convenio urbanístico. Los denunciantes le acusan ahora solo de un delito de negociaciones prohibidas por su votación favorable en el Pleno de aprobación del PGOU, entre otros asuntos. Le piden una condena de 18 meses de prisión y 20 meses de multa con cuota diaria de 24 euros. Todo después de la absolución que ratificó un Jurado de la Audiencia Provincial. La Fiscalía manifestó que no había "encaje jurídico" del recurso "ante el contundente" veredicto del jurado. La parte recurrente solicitó, además, que se repita el juicio en la Audiencia si no hay condena.