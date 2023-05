El debate electoral organizado por LA NUEVA ESPAÑA de Avilés en la sede de la Cámara de Comercio este miércoles, en el marco de su destacada cobertura informativa de la campaña en la comarca, quedó polarizado en torno a dos asuntos fundamentales para el municipio: la industria y el reto demográfico.

A Mariví Monteserín, candidata del PSOE y actual alcaldesa de Avilés, le hubiera gustado desarrollar algunas propuestas "más y mejor", pero "como no hay tiempo, hay que decidir y hay que elegir". "Es buena idea (el debate) y no puede ser mucho más largo tenemos que adaptarnos a esos formatos", valoró. Además, se mostró entusiasmada "por el interés que ha despertado, la sala estaba llena y creo que es muy importante. El tema que está en juego el día 28 es el futuro de Avilés y no otras cosas que andan por ahí", zanjó.

Sara Retuerto, candidata de Cambia Avilés, centró en el empleo y la fijación de población con gente joven en los barrios las prioridades de su grupo. "Huimos de obras faraónicas y de planes irrealizables. Tenemos los pies en la tierra y nuestras intervenciones van a ir siempre en esa dirección", aseveró.

La candidata del PP, Esther Llamazares, se mostró agradecida por la oportunidad de poder debatir "a pesar del tiempo justo para proponer y rebatir". "Debatir y hacer nuestras propuestas se hace muy complicado en espacios cortos de tiempo", indicó, si bien emplazó a la candidata del PSOE y actual alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, a un "cara a cara", "tengo muchísimas ganas de que los ciudadanos libremente nos pregunten y seamos capaces de contestarles".

Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Luis Fanjul, celebró la oportunidad del encuentro convocado por LA NUEVA ESPAÑA de Avilés, y señaló que, pese a la limitación temporal, había podido transmitir a los avilesinos "la necesidad de un proyecto como Ciudadanos, el de la honestidad, fuera de los extremos, y exigente. Espero que los avilesinos puedan valorar nuestro proyecto".

Arancha Martínez Riola, de Vox, se mostró "muy agradecida y contenta" por la oportunidad brindada por LA NUEVA ESPAÑA, que se desarrolló en el salón de la sede cameral, en la plaza de Camposagrado, "es un ejemplo de rigor a la hora de transmitir la información a los ciudadanos, ya que otros nos han excluido de los debates". De sus propuestas para la ciudad dijo no haber podido más que lanzar "unas pinceladas muy escuetas; esto fue una oportunidad para que ciudadanos que no nos conocen en persona sepan cómo nos expresamos en el marco de un debate y cómo rebatir los argumentos del prójimo".