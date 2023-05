El nuevo ERTE de Saint-Gobain se activa el lunes

Los trabajadores de la planta de parabrisas (Sekurit) de la factoría avilesina de Saint-Gobain Cristalería estarán regulados temporalment a partir del próximo lunes a razón de "una semana por mes" hasta fin de año. Esto es así porque la negociación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) concluyó sin acuerdo de las partes (la dirección de la empresa y las secciones sindicales).

"Es sumamente difícil, por no decir imposible, llevar a cabo una negociación cuando una de las partes no muestra interés en hacerlo", lamentó la empresa para, a continuación, añadir: "No es una táctica nueva solicitar constantemente más información durante el periodo de consultas para luego, al llegar al final, afirmar que no se puede firmar debido a la supuesta falta de datos o alegando que la información proporcionada es falsa".

Las tres secciones sindicales representadas en el comité de empresa –Comisiones Obreras, SOMA-FITAG-UGT y Corriente Sindical de Izquierdas– aseguraron en este sentido: "Con la documentación y argumentación empresarial no está debidamente justificado un ERTE, máxime cuando la empresa acumulo stocks sin ninguna previsión".

Para los sindicatos "durante el proceso se han propuesto medidas de flexibilidad para evitar o minimizar en la medida de lo posible el ERTE". Entre estas medidas han estado el adelantamiento de las paradas programadas con el fin de hacer tiempo hasta el fin de verano (estas paradas detienen la producción varios días). La intención de los trabajadores era llevar la negociación del ERTE entonces.

Los sindicatos apuntan: "Insistentemente se ha solicitado garantía de empleo y un plan industrial que garantice el futuro de la planta".

La empresa comunicará hoy "las condiciones definitivas del ERTE". Los trabajadores confían en que se reduzcan los días previstos para la regulación.

Por otro lado, mañana jueves comienza una nueva negociación: la de la reorganización del personal de la planta de Glass.