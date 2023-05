La Cámara ofrece colaboración y expone sus iniciativas para Avilés

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, ejerció ayer como anfitrión a la sede cameral acompañado de representantes de su junta directiva. Tras dar la bienvenida a las personas asistentes y a los candidatos que participaron en el debate, trasladó también unas "pinceladas" de la visión de las entidades camerales, destacando que su carácter apolítico "no quiere decir que no nos interesen las políticas que se desarrollan en la ciudad y que afectan no solo al tejido productivo, a las empresas, sino al interés general de los ciudadanos". La colaboración público privada es clave para los empresarios, por eso Daniel González explicó que en los encuentros mantenidos con los candidatos de las distintas formaciones (falta solo el PSOE, con el que está previsto un encuentro el próximo lunes), les ha trasladado propuestas de colaboración y encomiendas de gestión "para ayudar a aligerar las tensiones que pueda tener la administración en el desarrollo de su actividad". El reto demográfico, fijar población y atraer talento es otra de las preocupaciones empresariales, porque "las empresas ya empezamos a notar la falta de mano de obra joven", señaló el presidente cameral. También se refirió a la necesidad de impulsar políticas para captar inversiones y ser atractivos fuera de Asturias. Daniel González habló también de la importancia de la captación de fondos europeos, y de la competencia "feroz" que existe entre municipios y comunidades autónomas para conseguir las ayudas de Bruselas, lo que obliga a presentar propuestas diferentes para optar a esas aportaciones económicas. Reclamó asimismo impulsar el desarrollo de actividades "todas las semanas" para favorecer al comercio urbano y atraer visitantes. Tras repasar las propuestas en infraestructuras, con conexión ferroviaria al Aeropuerto y un senda ciclista entre Avilés y Castrillón, el presidente cameral pidió que se fomente la cultura del emprendimiento y se acabe con la estigmatización de la clase empresarial.