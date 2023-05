Por un Castrillón más verde y azul

Castrillón es un concejo agradable para la convivencia de los vecinos por el tamaño de sus núcleos de población y, también es un lugar donde los visitantes pueden encontrar lugares placenteros tanto en la costa como en el interior. Las próximas elecciones municipales del 28 de mayo son un tema de conversación recurren en todos los lugares de la geografía española y, como no podía ser de otra manera, en las terrazas de los establecimientos hosteleros del concejo que se llenan con el buen tiempo. En Castrillón cuatro vecinos del concejo sueñan con lo que harían si ellos fueran alcaldes mientras toman café en una terraza de la calle Rey Pelayo de Piedras Blancas con el Ayuntamiento frente a ellos. Tienen propuestas para todos los rincones del amplió concejo castrillonense.

Castrillón acoge esta tarde un debate electoral organizado por LA NUEVA ESPAÑA. Será en el centro cultural Valey de Piedras Blancas a las 19.30 horas, con entrada libre, y participarán los candidatos de los cuatro partidos que tienen actualmente representación municipal y que además presentan listas el 28M, Yasmina Triguero (IU), Eloy Alonso (PP), Iván López (PSOE) y Rafael González Gallego (Vox).

Movilidad, turismo, infraestructuras deportivas o mejoras en las zonas rurales, son algunas de las cuestiones que causan incertidumbre entre los ciudadanos de este municipio pero para las que cuatro vecinos de Piedras Blancas creen tener algunas soluciones. José Antonio Fernández, Juan Francisco Prado Martínez, Avelino Prado Fernández y Manuel García López han explicado a este periódico qué harían sin fueran alcaldes de Castrillón.

"Los políticos tienen que hacer cómoda la vida al ciudadano, es lo más importante. Si fuera alcalde organizaría de mejor forma el concejo en las zonas urbanas pero sobre todo en las rurales. Desde las zonas rurales, por ejemplo Pillarno, si no tienes coche no puedes venir andando a comprar, al médico o a pasear a Piedras Blancas porque no hay aceras, ni una zona segura para venir andado", señaló José Antonio Fernández. "Hay que incrementar el número de autobuses desde las zonas rurales a la capital del concejo. También a Coto Carcedo. Desde Salinas a Coto Carcedo aunque ya hay acera, subir la cuesta, sobre todo con bolsas de la compra, debe de ser complicado, habría que buscar otras opciones y el transporte público es una de ellas", añadió.

"Yo hago mucho deporte y si fuera alcalde habilitaría más carriles bici y mantendría en buen estado los que ya tenemos", explicó Juan Francisco Prado Martínez. "El carril bici de Piedras Blancas a Salinas, por La Vegona, hay que mejorarlo porque el firme está en muy mal estado, por eso muchos ciclistas prefieren usar la carretera que está mejor para pedalear pero es más peligrosa", añadió.

"También prolongaría el carril bici de San Juan de Nieva a Salinas. Hay un tramo que quedó pendiente cuando se construyó ese carril bici y sería necesario prolongarlo ya hasta el instituto. Es una pena que quede ese tramo sin arreglar en la margen izquierda Salinas-San Juan, porque además son pocos metros", manifestó el deportista castrillonense.

Avelino Prado Fernández, fue escueto y tajante en expresar qué haría si fuese alcalde: "Si fuera alcalde tendría más contacto directo con la gente no solo los quince días de campaña". Una propuesta que apoyan todos sus compañeros de café.

Manuel García López está convencido de que los políticos de Castrillón deben de atender más las necesidades turísticas del municipio y facilitar la construcción de más hoteles. "Si fuera alcalde promocionaría más el turismo y haría más hoteles. Salinas -la localidad que más visitantes recibe en verano- sólo tiene un hotel. Mejoraría todo el sector turístico. Los castrillonenses presumimos que vivimos en el concejo de las siete playas pero no tenemos hoteles y otras infraestructuras", aseguró Manuel García.

"También aplicaría la normativa de la Unión Europea a la instalación de terrazas, creo que en Castrillón no se está aplicando aún y es bueno para los hosteleros, los clientes (yo lo soy), los peatones y en general para vecinos y turistas", aseguró el castrillonense.