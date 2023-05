El debate electoral por la Alcaldía de Avilés: Asentar industria verde en Baterías y fijar población, principal reto de los candidatos

Difieren en las formas, pero coinciden en el escenario que se abre. Asentar industria verde en los terrenos que se están liberando en Baterías y fijar población es el principal reto que se marcan los grupos con representación en el Ayuntamiento de Avilés de cara al nuevo mandato que se abrirá tras la cita electoral del próximo 28 de mayo. Así lo pusieron de manifiesto este miércoles los cabeza de lista de las formaciones que tienen ahora representación municipal en el único debate electoral de Avilés abierto al público, organizado por LA NUEVA ESPAÑA.

La alcaldesa y de nuevo candidata del PSOE, Mariví Monteserín, acudió al salón de actos de la Cámara de Comercio con el compromiso de "garantizar un gobierno serio, eficaz y solvente" y con dos anuncios bajo el brazo. Aseguró que "una obra sencilla y próximamente realizable" permitirá la llegada de la alta velocidad a Avilés y que aquellos que compren en el centro de la ciudad podrán aparcar gratis durante dos horas en el estacionamiento del Atrio que gestiona Ruasa.

Monteserín fue la encargada de abrir el debate que introdujo y moderó la jefa de sección de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés, Covadonga Jiménez, en el que afrontó los reproches de sus contrincantes por la espera "interminable" por las grandes infraestructuras pendientes, la ronda norte y la integración de las vías.

"Que Baterías se llene de industria y Avilés vuelva a ser la ciudad que era" es el anhelo de la concejala Sara Retuerto, candidata de Cambia Avilés (CA), que fijó también como prioridades de la confluencia "los barrios y la juventud" en su presentación.

"Un punto de vista distinto" ofreció al auditorio la cabeza de lista de Partido Popular (PP), Esther Llamazares, para la que "Avilés no ha evolucionado, sino que ha ido empeorando" cuando llegó a ser "la ciudad más joven de Europa". El cronómetro no le dejó tiempo para más, pero viene incidiendo en que "ahora es una de las más envejecidas".

"Yo no vendo mi alma al diablo. Sigo en Cs porque creo en este proyecto, cada vez más necesario en estos tiempos de tanto extremismo político. He vivido aquí toda la vida y me duele Avilés, que está languideciendo", se presentó el candidato de Ciudadanos (Cs), Luis Fanjul, que marcó como prioridades "fijar población, empleos de calidad y una ciudad agradable para criar a nuestros hijos y cuidar a nuestros mayores".

Protección integral a la familia y captación de inversiones fueron los pilares de su programa que destacó la candidata de Vox, Arancha Martínez Riola, aplaudida por los suyos en cada intervención. Cómo se distribuirá el voto de centro derecha el próximo día 28, con un PP en alza y un Cs en su peor momento, es una de las incógnitas que desvelarán las urnas en poco más de una semana. La tensión por el disputado voto del centro derecha se evidenció en el debate organizado por LA NUEVA ESPAÑA. Fanjul y Martínez Riola apuntaron a "propuestas realistas y realizables", restando credibilidad a la Manzana del Emprendimiento que están cocinando los socialistas para Valliniello o al aparcamiento subterráneo que promete el PP bajo el subsuelo del renovado parque del Muelle. Constantes fueron las alusiones del cabeza de lista de Ciudadanos a las fuerzas a su derecha, a las que afeó que no apoyaran los presupuestos municipales en el año de la pandemia.

También recordó Sara Retuerto a Monteserín aquellas palabras que pronunció el 26 de mayo de 2019, tras revalidar la Alcaldía: "Alcoa no se cierra". La líder de la confluencia aseguró que la primera medida que adoptará si consigue sostener el bastón de mando será "reunir a todos los grupos para hacer un lobby de presión" para conseguir los grandes proyectos de infraestructuras pendientes que dependen de otras administraciones", un "frente común" para "volver a hacer de Avilés la tercera ciudad de Asturias".

Coincidieron el PP y Ciudadanos en su primera medida de alcanzar la Alcaldía. Esther Llamazares vendió su "plan de choque a cien días para el comercio" y una "reunión con todos los trabajadores municipales", mientras que Luis Fanjul dijo aspirar a un "pacto por el comercio y la hostelería".

Monteserín se comprometió a firmar en octubre un convenio con Sepides, la Universidad y empresas privadas para desarrollar la Manzana del Talento en Valliniello. "Revisar el estado de las cuentas municipales y levantar las restricciones a la circulación en Emile Robin" sería la primero que haría Martínez Riola.

Una "lamentable gestión en todas las áreas" municipales dijo haber descubierto en estos cuatro años en la oposición la candidata del PP, que afeó que se hayan "devorado 30 millones del remanente" desde la pandemia e invitó al público a visitar la web de su partido "con las denuncias de contrataciones" que su partido ha realizado y "consentidas por el PSOE y Cs". Porque también Fanjul recibió los dardos de Llamazares y Riola, que no perdieron la ocasión de reprochar de nuevo a la formación naranja haber sido "muleta del PSOE" este mandato.

En el minuto de oro final la candidata de Vox defendió que Avilés "tiene todo para triunfar, pero necesita dar un giro de 180 grados en las políticas socialistas". "El socialismo no es invencible, se puede revertir", incidió Martínez Riola.

El cabeza de cartel de Ciudadanos animó al ejercicio del voto el 28M porque "Avilés necesita cambios profundos, políticas diferentes para salir del letargo": "No voten al mejor equipo, ni a la mejor campaña, ni al que ofrece saldos de última ahora, si no al que les parezca más solvente y ofrezca más confianza", pidió.

Como "desafortunado" definió Llamazares el eslogan del PSOE ("Llegó el momento de Avilés"). "No han cumplido ni una sola de sus propuestas estos años", criticó la candidata del PP, que pide a los avilesinos una reflexión sobre "cómo estaba Avilés y cómo está" antes de votar. "Planteamos otra forma de gobernar esta ciudad", apuntó Llamazares.

Sara Retuerto subrayó que Cambia "garantiza que los derechos de la mayoría social estén representados en el Ayuntamiento". "Tenemos madurez, capacidad e inteligencia para gobernar esta ciudad y sabemos trabajar a pie de calle. Queremos recuperar el orgullo de ser de Avilés", pidió la cabeza de lista de la confluencia, preparada para "dar a la ciudad el impulso que necesita".

Optimista por el "apoyo y complicidad" que dice sentir en la ciudadanía se mostró la candidata socialista, quien advirtió del "riesgo" de una mayoría de centro derecha: "Que en Avilés siga habiendo un gobierno solvente, sensato y serio depende de que quienes defiendan valores progresistas salgan a votar el día 28. Si no lo hacen, el PP podría ser rehén de Vox, como está ocurriendo en otros sitios. Y si esto sucede será una catástrofe para Avilés", cerró Monteserín entre "olés" de los suyos.

Mariví Monteserín | Candidata del PSOE

«En octubre firmaremos el convenio para la Manzana del Talento»

A. P. G. / M. M.

En poner en funcionamiento el futuro ecoparque de Baterías con una industria tractora y en esa Manzana del Talento y el Emprendimiento anunciada en vísperas de la precampaña se centra parte de la política económica y de empleo de los socialistas avilesinos para los próximos cuatros años. Dijo Mariví Monteserín en el debate electoral organizado por LA NUEVA ESPAÑA de Avilés [el único de la campaña con los cinco candidatos ante el público] que en ese proyecto de la Manzana de Valliniello «hay mucho avanzado», por eso hasta fechó para octubre la firma de un convenio entre el Ayuntamiento, el Principado, Sepides y la Universidad para impulsar allí posgrados relacionados con las industrias del parque empresarial» y un acelerador de empresas industriales. «Será un lugar donde los tecnólogos, científicos, investigadores y emprendedores se encuentren para hacer nuevos productos y empresas. Los logros de los centros de I+D en estos últimos cuatro años han sido fundamentales, nuestras palancas de futuro», aseveró.

Prometió la candidata socialista «nuevas oportunidades para los jóvenes, programas de conciliación y más vivienda». Recordó el acelerador de empresas culturales recién anunciado para la Factoría Cultural, así como el nuevo polideportivo de La Carriona, junto con los arreglos en La Luz y Jardín de Cantos. A quienes le acusan de vender humo, respondió que ellos trabajan en «propuestas viables, solvente, sólidas y con financiación», y puso como ejemplo los 2,9 millones que recibirá Avilés para el centro intergeneracional de «Los siete enanitos». Incidió en los 40 millones euros invertidos en 216 obras este mandato. Y sobre los reproches por el retraso que siguen acumulando las grandes infraestructuras, dijo: «Hemos avanzado más en estos cuatros años que en todos los mandatos anteriores. El estudio informativo para la integración de las vías está en información pública y el de la ronda norte estará perfectamente definido y encarrilado a lo largo del próximo año y medio».

Sandra Retuerto | Candidata de Cambia Avilés

«Debemos apostar para que Avilés sea el núcleo del empleo industrial»

A. P. G. / M. M.

Sara Retuerto encabeza la candidatura de Cambia Avilés, la confluencia de IU y Podemos. Se presenta a la alcaldía porque siente «orgullo» por su ciudad, pero «sufre cambios que no queremos», como la pérdida en estos últimos cuatro años de más de 1.000 empleos con el cierre de Alcoa – «que Mariví (Monteserín) dijo que no cerraría si gobernaba» recriminó– y las baterías de coque. «Hay que revertir el declive industrial, impulsar el comercio de proximidad, conseguir que la gente se quede a vivir e impulsar todo lo que tiene que ver con los barrios», afirmó. «Avilés necesita un nuevo impulso, más participación ciudadana, frenar la sangría poblacional y reducir desigualdades», señaló.

Retuerto defendió un plan industrial para captar inversiones, como empresas de automoción, consolidar empleo de calidad, apostar por la I+D y atraer la Agencia Asturiana de Ciencia e Innovación, «que podría atraer 120 empleos», señaló. «Debemos apostar para que Avilés sea el núcleo del empleo industrial», remarcó.

La candidata de Cambia Avilés apostó por el comercio de proximidad, para lo que propuso realizar un diagnóstico por barrios, rebajar la tarifa del agua para compensar «la subida del recibo provocada por la privatización del servicio por acuerdo del PSOE y el PP», y simplificar los trámites burocráticos.

Sara Retuerto aseguró que el deporte tiene un lugar específico en el programa de la confluencia a la que representa y que es necesario reorganizar y gestionar mejor las instalaciones deportivas, además de crear un Consejo Municipal del Deporte, «porque la participación de la sociedad es importante».

En el apartado relativo a las infraestructuras, propuso crear un «lobby de presión para que Avilés tenga el peso que le corresponde» como tercera ciudad de Asturias, además de potenciar el plan de movilidad, el transporte público, con más líneas directas al Hospital San Agustín, «y menos cemento y más verde».

Esther Llamazares | Candidata del PP

«La ciudad necesita una Alcaldía reivindicativa, por encima de siglas»

A. P. G. / M. M.

Esther Llamazares repite como cabeza de cartel del PP a la Alcaldía de Avilés, y al igual que hace cuatro años, en su opinión «esta ciudad no evoluciona». Es urgente frenar la pérdida de población, y a eso «hay que poner remedio inmediato». Defendió la creación de una oficina de captación de inversiones y «el conocimiento de especialistas» que ayuden a gestionar bien el futuro ecoparque de Baterías y en la búsqueda de inversores internacionales.

La candidata del PP remarcó la necesidad de «reflexionar y analizar» la situación de las infraestructuras en la ciudad, tanto las de ámbito nacional como las regionales y las de competencia municipal, en referencia a la Ronda Norte, el soterramiento de las vías y la depuradora de Maqua. Y aprovechó entonces para cargar contra el PSOE, que gobierna en Avilés, en Asturias y en España, y en concreto contra la alcaldesa, Mariví Monteserín. «Hay una propuesta no cuantificada, que es una alcaldía reivindicativa, que ponga a su ciudad por encima de cualquier persona y sigla política a su ciudad y reivindique continuamente las actuaciones que dependen de otras administraciones», afirmó.

Llamazares insistió en la necesidad de construir un párking subterráneo en el parque del Muelle, una infraestructura que en su opinión es «fundamental» para la ciudad. Más que hablar de política social, la candidata del PP dijo que prefería hablar de «bienestar social», criticó que no se le facilitaba la cifra de personas que recibían ayudas «de manera crónica» por su situación de vulnerabilidad, e incidió en convertir el antiguo centro de FP de Valliniello en una centro intergeneracional con viviendas unifamiliares y un centro de formación específico en cuidados a personas mayores, servicios especializados en la atención a personas con Alzheimer, entre otras propuestas.

«Es responsabilidad de los políticos hacer política y gobernar. Nosotros, el PP, ofrecemos otra forma de gobernar y de gestionar, y el PSOE_no ha cumplido ni una sola de sus promesas», concluyó Esther Llamazares.

Luis Fanjul | Candidato de Ciudadanos

«Quiero un Avilés agradable, fijar población y empleo de calidad»

M. M. / A. P. G.

Luis Fanjul representa la novedad entre los candidatos que participaron ayer en el debate. Tras ser diputado en el Parlamento asturiano, opta a la alcaldía porque es «un enamorado» de su ciudad y porque «no necesito vivir de la política ni cambiar de partido para seguir en el candelero. No vendo mi alma al diablo». Así inició ayer su intervención. Añadió que Ciudadanos «es un proyecto político cada vez más necesario». Y centrándose en Avilés, aseguró que la ciudad está «en profundo declive». Agregó que no iba a presentar infografías, ni realidades virtuales ni promesas falsas. «Lo que quiero es fijar población, que sea una ciudad agradable para cuidar a los hijos, a la familia y a los mayores, y que tenga empleo de calidad».

En su propuesta, Fanjul defendió que Avilés debe seguir siendo industrial, y que el suelo de Baterías «es fundamental, y hay que hacerlo bien, no como se hizo con el PEPA (Parque Empresarial Principado de Asturias), que ahora, veinte años después, acaban de colocarle una marquesina», criticó.

El candidato municipal de Ciudadanos apostó por promocionar a las empresas asentadas en la comarca, acompañándolas y ayudándolas para darlas a conocer en ferias y eventos nacionales e internacionales. También defendió la necesidad de una FP «potente» ligada a las empresas, «por eso el centro de La Grandiella no puede sufrir retrasos», señaló. El comercio y el turismo también son industria, y necesitan un pacto para impulsarlos. Y luchar contra la soledad no deseada, con un plan de atención a las personas mayores.

Fanjul propuso «mejorar y adecentar» las entradas a la ciudad y «pinchar» la Variante para que tenga acceso directo al Hospital San Agustín. Y remarcó la urgencia de cambiar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para atender la demanda de vivienda actual. Para finalizar, no pidió el voto para él, «sino para Avilés», y que la ciudadanía vote «con el corazón».

Arancha Martínez Riola | Candidata de Vox

«Nuestras propuestas son realistas y realizables a corto plazo»

M. M. / A. P. G.

Arancha Martínez Riola se presenta a la reelección en Avilés por Vox. No se anduvo por las ramas, y ya en su primera intervención remarcó que las propuestas de su partido «son realistas y realizables a corto plazo». Asegura que su programa «es fruto del análisis y del conocimiento» adquirido de la ciudad en los últimos cuatro años en la oposición. Y resumió en tres puntos clave sus propuestas: la protección integral a la familia, con la creación de una Concejalía de Infancia y Familia, que sustituiría a la de Igualdad y que atendería temas variados, como la conciliación de la vida laboral y familiar y la atención personalizada a las personas mayores, especialmente a quienes sufren una soledad no deseada.

Su segunda gran propuesta es la captación de inversiones, con la puesta en marcha de recursos municipales «para la promoción de Avilés en España y en el mundo». En esta tarea, la candidata municipal de Vox incidió que la administración local y la Cámara de Comercio deben trabajar de manera «más complementaria».

Y luego está la política social, que para Vox «la mejor es el empleo», y para eso se deben crear las mejores condiciones posibles para atraer inversiones y que se desarrolle el emprendimiento en la ciudad. Para ello, señaló Martínez Riola, hay que eliminar las barreras burocráticas, y por eso propone la creación de una ventanilla única eficaz que acorte los plazos. Además, se debe crear una oficina de captación de inversiones para dejar de perder oportunidades, como ocurrió con la Ciudad Deportiva del Real Avilés.

La candidata de Vox pidió que Sepides venda el terreno industrial de Baterías y del PEPA a precios asequibles para atraer inversión, planteó incluso la posibilidad de que se pueda aplicar una fórmula de alquiler, y que se deben captar empresas tecnológicas y digitales, aprovechando que «tenemos uno de los mejores centros de FP de Asturias».

Martínez Riola finalizó asegurando que «el socialismo no es indestructible», y que «se debe dar un giro de 180 grados a la desindustrialización, la caída demográfica y la pérdida de peso de la ciudad».