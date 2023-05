"No sirvo para nada más que para ser actriz", dice Nuria Espert, que abre gira en Avilés

Nuria Espert –87 años, 74 de carrera artística– bromea con LA NUEVA ESPAÑA al otro lado del teléfono: "No sirvo para nada más que para ser actriz". Seguro que está confundida. En todo caso, ha vuelto a la escena: mañana viernes (20.15 horas) inicia en el teatro Palacio Valdés, en Avilés, la gira española de "La isla del aire", una comedia dramática que va camino de convertirse en uno de los espectáculos señeros de la temporada.

Se trata de un texto de Alejandro Palomas que dirige Mario Gas y que cuenta con un elenco que forman, aparte de la propia Espert, Vicky Peña, Teresa Vallicrosa, Miranda Gas y Candela Serrat. "Es un espectáculo que tiene una conexión con el público extraordinaria, brillante, rápida y tiene mucha profundidad en medio de sus carcajadas", resume. "Mario Gas y yo hemos trabajado juntos muchas veces. Hicimos hace veintitantos ‘Masterclass’, una ‘Salomé’ maravillosa para Mérida. Hicimos también la inolvidable ‘Incendios’... todo esto une para siempre".

Faltaba de las tablas desde la pandemia. Antes de todo aquello andaba con el "Romancero Gitano". "Estábamos de gira. Naturalmente, todo se cortó, todo se paró. Después, de pronto, daban un pequeño permiso y nosotros cumplíamos con parte de los compromisos que teníamos con los teatros y, después, se volvía a cerrar todo. Fue muy doloroso, pero se demostró que, incluso, en tiempos tan atroces, la gente quería ver teatro, la gente se metía por los resquicios que las leyes dejaban y hacíamos nuestro teatro que, de verdad, estaba más vivo que nunca", recuerda la intérprete.

Pero eso fue hace tres años. Ahora Nuria Espert es la matriarca de un drama que, cuenta, les ha estado dando "muchas, muchas alegrías" en Barcelona. Una abuela rodeada de las mujeres de sus familia, una historia que, entre marzo y este domingo pasados, estuvo llenando cada noche el teatro Romea, en Barcelona.

El papel que interpreta Nuria Espert en "La isla del aire", han escrito por ahí, guarda "cierta relación" con el que hizo cuando "Incendios" –en la primavera de 2017 en el Centro Niemeyer y el teatro Jovellanos–. Ella se sorprende y un instante después reflexiona: "Puede ser: es amplia. Los personajes están dibujados con mano maestra y los diálogos son interesantísimos; divertidos o dramáticos y todo esto conduce a una noche de teatro espléndida", resume la actriz.

El estreno de "La isla del aire" en el Romea ha sido una de las principales noticias culturales de estos meses. Y el resultado de esa noticia –llenos consecutivos cada noche– ha subrayado la importancia del proyecto. Se da la circunstancia de que allí, a un paso de la Rambla, fue donde debutó Espert recién terminada la Guerra Civil.

"Allí me siento como en mi casa", confirma. "Han arreglado mucho, como es lógico, el hall, pero los interiores del teatro recuerdan todavía a aquello con lo que yo me encontraba cuando iba allí todos los días, cuando me contrató la compañía después de unas pruebas durísimas y dificilísimas. Aquella compañía, la del Romea, fue la primera que iba a actuar en catalán después de la Guerra. Me cogieron de niña para hacer precisamente de eso: de niña de las cosas infantiles. Y crecí y me convertí en una jovencita y aprendí muchísimo, muchísimo", cuenta. "Recuerdo a todos y cada uno de los compañeros: sus estilos de interpretación. Recuerdo todo porque yo era una esponja de siete, ocho, nueve años y todo, todo, me alimentaba".

Nuria Espert ha trabajado en bastantes ocasiones en Avilés. Llegó a estrenar "La brisa de la vida" con Amparo Rivelles, un drama del británico David Hare que produjo el asturiano Nacho Artime y que dirigió Lluís Pasqual, una de esas obras que quedaron en la memoria de cuantos vieron aquella primera función hace veinte años. Y, sin embargo, ella tiene otra perspectiva: "Me alegro de que alguien haya sido feliz con esta función porque yo no lo era mucho", confiesa. "El texto que nos había gustado a Amparo y a mí no nos satisfizo después cuando empezamos a trabajar en profundidad. Pasqual tampoco estaba fino. No, no. ‘La brisa de la vida’ no salió bien".

Pero han salido bien muchas otras obras: de "La muralla" (1954), de Joaquín Calvo Sotelo a "La violación de Lucrecia" (2014), con la dirección de Miguel del Arco. "En ‘La muralla’ sustituí a Asunción Sancho. Estaba en la compañía de Tamayo y el espectáculo aquel fue un éxito de público. Estuve allí con todos los grandes de aquella generación extraordinaria", relata. "Ahora le confieso que apenas recuerdo el argumento". No pasa igual con "Lucrecia", ese trabajo shakespeariano que colocó en el cielo de los directores de escena al hombre de "El misántropo" o de "Jauría".

Nuria Espert termina diciendo que ella y "La isla del aire" tienen "gira para rato": "Está delante de mí una montaña enorme, enorme, enorme, que espero que todas la subamos con placer", concluye.