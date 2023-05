La industria, el comercio, la zona rural, la mejora de infraestructuras viarias, planes contra la soledad de los mayores o ayudas a la conciliación de las familias fueron algunas de las medidas que expusiero en el debate organizado por LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y Comarca los cuatro candidatos con representación en el Pleno de Castrillón que optan a la Alcaldía. Yasmina Triguero (IU), Iván López (PSOE), Eloy Alonso (PP) y Rafael González (Vox) fueron los protagonistas del último de los debates organizado por este diario en el marco de su especial cobertura de la campaña electoral en la comarca avilesina. Estas fueron las reflexiones de los candidatos al término del acto.

Yasmina Triguero, candidata de IU: «Lo interesante de un debate político es que se pueda contrastar ideas»

La Alcaldesa y candidata de IU a revalidar el cargo en el Ayuntamiento de Castrillón, Yasmina Triguero, aplaudió el formato: “Me parece muy bien, es verdad que tenemos muy poco espacio para debatir entre nosotros y a veces cuando estamos hablando de un debate político lo interesante es que se pueda contrastar un poco más pero es mucho más tranquilo y en este formato cada uno expone sus propuestas”. Como mejora, a futuro, le gustaría que fuera “menos leído y más debatido” en el sentido de la exposición que realizaron el resto de candidatos.

Eloy Alonso, candidato del PP: «Ha sido un debate limpio y un formato que te permite tener tablas”

Eloy Alonso encabeza la candidatura del PP de Castrillón y celebró el debate “limpio” que se desarrolló este jueves en el Valey Centro Cultural de Piedras Blancas, organizado por LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y Comarca. “Estuvo muy bien organizado, nos respetamos todos nuestras opiniones y tuvimos tiempo para exponer nuestras propuestas y realizar críticas los que supieron jugar con el tiempo”, señaló. Este formato, dijo, “te hace tener tablas” en polítca.

Iván López Reguero, candidato del PSOE: «Ha quedado demostrado que el único partido con un proyecto para Castrillón es el PSOE”

Iván López Reguero es el cabeza de cartel del PSOE a la Alcaldía de Castrillón, y en su opinión el debate ha sido “una oportunidad muy buena para mostrar lo que tenemos todos en nuestros proyectos de gobierno”. A su juicio, tras el acto de este jueves “ha quedado demostrado que el único candidato que tiene un proyecto, con los pies en la tierra, con propuestas asequibles y no obras faraónicas, es el PSOE”. El “respeto” y el “trabajo” de todos los intervinientes marcó la tónica de un debate que, como el candidato del PP, definió “limpio, qué menos que tenernos respeto y educación unos a otros”.

Rafael González gallego, candidato de Vox: «En campaña siempre se promete y promete después de tres años sin hacer nada»

Rafael González Gallego, de Vox representa la novedad entre los candidatos que participaron ayer en el debate. Para él, dijo, el debate electoral organizado por LA NUEVA ESPAÑA “es una oportunidad porque me estreno en estas lides”. A su modo de ver, en elecciones “siempre se promete y los tres años anteriores no se hizo nada”. Del formato establecido por este diario para la confrontación de propuestas entre los candidatos señaló que le ha resultado muy propicio: “No dejo de aprender realmente y ha sido un debate muy limpio y Vox no entrará a la guerra, eso lo aseguro”.