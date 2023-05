"La guitarra no es solo para músicos vestidos de negro: acerca a la gente", dice Álvaro Toscano

El guitarrista Álvaro Toscano (Córdoba, 1997) presenta este domingo en la cúpula del Niemeyer (12.00 horas) el programa titulado "La guitarra mística" y que está formado por piezas de Frederic Mompou, Vicente Asencio, Isaac Albéniz y Marco Smaili. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–No conoce el Niemeyer.

–No, de hecho nunca he estado en Asturias.

–Lo decía por el edificio donde va a tocar este domingo.

–He visto imágenes. Desde luego que la cúpula resulta extraña, pero me encanta.

–La guitarra no es un instrumento inalterable.

–Desde luego que no. Lo que llamamos guitarra clásica es obra de Antonio de Torres, un lutier que le dio la forma definitiva a finales del siglo XIX.

–¿Y lo de la "guitarra renacentista"?

–De Torres tomó como base las vihuelas o laúdes del Renacimiento. No son el mismo instrumento, pero guardan ciertas similitudes. Las partituras del Renacimiento se pueden adaptar a la guitarra española.

–¿Cómo se decidió por la guitarra?

–Cayó en mis manos porque no cayó en manos de mi hermana. A ella le regalaron una guitarra para Reyes Magos, pero no miró para ella. La cogí y empecé a tocarla así, de manera autodidacta: me gustó y me deslumbró. La guitarra no es solo para los músicos vestidos de negro: su sonido acerca a la gente.

–¿Qué le deslumbró?

–Tiene un timbre tan singular que acerca a todo el mundo, ya le digo. Me deslumbró su versatalidad: es maravillosa. Creo que en esta época tan de TikTok, la guitarra aporta un minuto de detenimiento: necesitamos parar un poco.

–La guitarra está en todas las fiestas.

–Ahí iba: es un instrumento de la cultura popular. En Andalucía, de donde soy yo, además imprescindible.

–¿La formación en guitarra es adecuada?

–La guitarra clásica está en prácticamente todos los conservatorios, sobre todo por las aportaciones de Andrés Segovia a lo largo del siglo XX. Sin embargo, la enseñanza de guitarra flamenca es muy escasa.

–Los conservatorios también forman guitarristas de rock.

–Por supuesto. Sería muy interesante que de las aulas de los centros de educación salieran músicos, terapeutas, guitarristas de rock. Es una lástima que las enseñanzas en músicas actuales sean tan escasas. A través de las músicas actuales es más fácil conocer el mundo presente.