Los impuestos agrandan la brecha entre la derecha y la izquierda en Castrillón

La fiscalidad municipal reflejó ayer la polarización entre los partidos de la izquierda y la derecha en el concejo de Castrillón en el único debate electoral del concejo abierto al público, organizado por LA NUEVA ESPAÑA, y con el que se cierra el ciclo de esta semana en la comarca dentro de la campaña de las elecciones municipales. En poco más de hora y media los candidatos a la Alcaldía de PP, IU, PSOE y Vox (según los votos obtenidos en los anteriores comicios locales) presentaron sus propuestas a la ciudadanía en materia económica y de empleo, participación ciudadana, infraestructuras y políticas sociales y de igualdad. Eso sí, eludieron concretar futuros pactos de gobierno.

Eloy Alonso (PP); la actual alcaldesa, Yasmina Triguero (IU); Iván López Reguero (PSOE) y Rafael González Gallego (Vox) coincidieron en la necesidad de que Castrillón sea un municipio atractivo y dinámico para vivir y para atraer turistas, participativo, con particular atención a las familias, a las personas mayores y a la zona rural. Eso en el trazo grueso. En el transcurso del debate, celebrado en el Valey y moderado por Covadonga Jiménez, jefa de sección de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés, también se hicieron anuncios y advertencias. Pero nadie quiso ir más allá del 28M.

Eloy Alonso afirmó que "el objetivo claro y único del PP es gobernar en solitario. Es difícil, pero probable". El candidato del PSOE, Iván López, señaló que "en Castrillón volverá a gobernar la izquierda, y pretendemos gobernar nosotros". Yasmina Triguero señaló que para IU "el objetivo es que la derecha no llegue al poder, sería la hecatombe, porque aún no gobernando su política es nefasta". Y el número uno por Vox, Rafael González, sonriendo, anunció que "nosotros no vamos a sacar mayoría absoluta", y entre las risas del público y mirando directamente a la candidata de IU continuó para señalar que la "tendencia natural en la derecha es desterrar a la izquierda de las corporaciones".

El candidato del PP planteó la construcción de una ronda de circunvalación a Piedras Blancas y un centro logístico próximo al Aeropuerto de Asturias. La actual alcaldesa, Yasmina Triguero, alertó de que se desconoce por dónde transcurrirá la futura Ronda Norte y defendió el saneamiento económico municipal, las infraestructuras desarrolladas o en vías de ejecución, y las políticas sociales. El candidato del PSOE, y actual vicealcalde, Iván López Reguero, anunció, por su parte, una concejalía específica para el medio rural y otra para las personas mayores. El número uno de la lista de Vox, Rafael González Gallego, quien se estrena en estas lides políticas frente al resto, aseguró que su partido no apuesta por grandes proyectos, pero planteó impulsar un estudio para la recuperación de La Peñona.

El público llenó la sala polivalente del Valey, al punto de que hubo personas que tuvieron que seguir de pie el debate, organizado por bloques y con el tiempo estipulado para cada una de las intervenciones.

Política económica y empleo.

El candidato del PP defendió que "el Ayuntamiento de Castrillón está en disposición de rebajar la carga fiscal" a la ciudadanía, "aplicando unos impuestos justos y necesarios", y favoreciendo la política de exenciones frente a la de subvenciones. Eloy Alonso criticó duramente la baja ejecución presupuestaria del tripartito de gobierno (IU-PSOE-Podemos). "De cada 10 euros destinados a inversión, solo son capaces de ejecutar 3, mientras hay un remanente de 19 millones y no invierten". Defendió la conexión ferroviaria al aeropuerto y un centro logístico con aparcamiento para camiones; apoyo a los autónomos y al pequeño comercio local y un centro de trabajo polivalente para emprendedores y formación de desempleados.

A continuación intervino el candidato de Vox, que coincidió con el PP en sus críticas, calificando el abultado remanente de tesorería de "cifra escandalosa", lo que demuestra, en su opinión, "ineficiencia, ineficacia e incapacidad de gestión, junto con una voracidad impositiva por acumular" dinero. "Debemos incidir en rebajar los impuestos e ir a un presupuesto realista en base a cero", zanjó. Propuso, además, de reducir impuestos y tasas, también el número de asesores municipales y de concejalías "innecesarias, y la supresión de fundaciones, consorcios y organismos sin utilidad pública".

El candidato socialista explicó que el abultado remanente se debió a que el gobierno central del PP, con Mariano Rajoy, impidió utilizar esas partidas económicas, y que ahora una buena parte corresponde a obras ya comprometidas, como el asfaltado de caminos rurales o la reparación del túnel de Arnao. "En estos cuatro años se han invertido hasta 15 millones de euros, la cifra más elevada en un mandato", afirmó antes de negar que la cara impositiva sea elevada. Entre sus propuestas figuran un parking para autocaravanas que sea referente en el norte de España, un plan de formación con compromiso de contratación, y un espacio de coworking.

Yasmina Triguero se centró en este bloque en defender la gestión del gobierno de izquierdas que encabezó y recriminó las críticas porque "el PP nos dejó una deuda de 7 millones, y ahora ya la economía municipal está saneada y podemos empezar a atender las demandas de la ciudadanía". Calificó además de "falacia decir que se bajan los impuestos y se mantienen los servicios públicos de calidad y se hacen inversiones. El dinero sale de los impuestos", enfatizó.

Participación ciudadana.

El primer interviniente en este bloque fue el candidato socialista. Iván López planteó ayudar al tejido asociativo del concejo, con medidas como facilitar la celebración de festejos y actividades lúdicas y deportivas haciéndose cargo de elementos comunes como las carpas para las fiestas, los baños higiénicos y el coste de las ambulancias. Defendió aumentar el personal en los telecentros para ayudar a la ciudadanía en los trámites telemáticos, y desarrollar un presupuesto participativo de tal manera que una parte de la inversión la decidan los ciudadanos.

El candidato de Vox miró a su adversario político con sorpresa: "Parece que el PSOE empezó ayer, como yo", afirmó para pasar a desgranar sus propuestas, como simplificar la burocracia y reducir los trámites y tiempos para las licencias de obras, transparencia y presencialidad, perseguir la corrupción y dar voz a las organizaciones vecinales y sociales en órganos participativos.

Eloy Alonso defendió también la transparencia en la gestión pública y prometió garantizar el acceso a la información pública con agilidad, eliminar la cita previa obligatoria, formación en nuevas tecnológicas, y el control de las ayudas públicas, entre otras medidas.

La candidata de IU resumió sus propuestas: "el programa está en la web y se puede consultar". Prefirió utilizar su tiempo de intervención para defender que los distintos procesos y acciones desarrolladas en el concejo se han realizado con la participación de asociaciones y entidades. Y volvió al remanente de tesorería para defender la transparencia en la gestión y las inversiones, comparando el grado de ejecución con el de Oviedo y la baja carga fiscal en el concejo, solo superior a la de Illas.

El candidato del PSOE, por alusiones, respondió al de Vox, diciéndole que "sería muy arrogante" por su parte no decir que las cosas se pueden hacer mejor. Y Rafael González aprovechó para replicar primero a Yasmina Triguero indicándole que para facilitar datos comparativos, por ejemplo en el IBI, "tienes que fijarte en la columna donde pone el año de revisión catastral, y no te sale eso", y a Iván López le dijo que se alegraba de su voluntad de mejorar, "porque hasta ahora...".

El candidato del PP aprovechó los segundos que tenía de reserva para replicar también a la candidata de IU y comparar el 30% de la ejecución presupuestaria en inversiones de Castrillón con los municipios donde gobierna el PP. "Muy superior. Te hablo de inversiones, sí, del capítulo 6", le dijo antes de dar por zanjado el rifirrafe.

Obras e infraestructuras.

El cabeza de lista del PSOE sacó pecho en este apartado, porque "se han asfaltado más metros cuadrados que en cualquier mandato anterior", y tras repasar las obras de asfaltado e iluminación hechas y comprometidas, anunció sendas peatonales y transporte público para conectar el área rural con Piedras Blancas, y Coto Carcedo con su centro de salud y con Salinas, lanzaderas para todo el verano y aparcamientos públicos en Piedras Blancas.

Eloy Alonso apostó por modificar el Plan General de Ordenación Urbana para vivienda y suelo industrial, el centro intermodal de transporte junto al aeropuerto, la circunvalación entre La Vegona y La Castañalona e inversión en mantenimiento.

El candidato de Vox renuncia a grandes infraestructuras, porque "tendríamos que subir los impuestos", dijo socarrón, así que apostó por cuestiones coincidentes con el PP, además de impulsar un estudio para la recuperación del mirador de La Peñona.

La actual alcaldesa y candidata de IU, Yasmina Triguero, alertó del desconocido trazado de la Ronda Norte, y apostó por llevar el ferrocarril al aeropuerto y avanzar con el saneamiento, además de otras obras en distintas localidades. El del PSOE advirtió en este punto que "tenemos que ser realistas y atender primero lo que podemos antes de ir a grandes obras".

Política social e igualdad.

Este apartado aportó pocas diferencias en el trazo grueso. De hecho, el PSOE señaló a PP y Vox que al menos la mitad de sus propuestas ya se están desarrollando. Eloy Alonso se emocionó al pedir implantar el reconocimiento "Mujer ejemplar de Castrillón", y reivindicó las 4.000 firmas recogidas para darle una calle a Rosita, la comadrona. Iván López propuso una concejalía para mayores, y Yasmina Triguero defendió que Castrillón "ya es un ejemplo en Asturias por sus políticas sociales, donde es clara la diferencia entre la derecha y la izquierda". Relató los distintos planes implantados y propuso crear un servicio de comida a domicilio para personas mayores.