Illas necesita un punto limpio

Lo de hablar para la prensa todavía impone. Y lo de salir en la foto todavía más. "No, no, yo no", dice uno que acaba de entrar en el bar de La Tenada, en La Callezuela. Allí LA NUEVA ESPAÑA ha convocado a unos cuantos vecinos de Illas para hacer un repaso de lo que precisa el concejo para los próximos cuatro años. El día 27 están convocadas las elecciones municipales: se elige nuevo alcalde (o alcaldesa). Los que han dicho que sí son Tomás González, de Viescas; Isabel Alonso, de La Callezuela y Leopoldo Rodríguez, que es de Trejo. "Los tres estamos jubilados", apuntan casi a coro.

Y ahí están los tres: los cafés ya se los han bebido cuando el periodista llega a la cita. La fotógrafa les ha estado retratando y aquí están, acompañando este reportaje. –No es cosa de hablar de política. –No. La cosa va de poner deberes al que coja el mando –explica el periodista–. El que no quiere salir se ha quedado en la terraza. Y comienzan las reclamaciones. "Es necesario un punto limpio". En Illas no hay ninguno. "Hay que sacar esa basura los lunes, que es cuando vienen a recogerla", se lamenta González. "O bajar a Avilés", añade. Un incordio. En esto están los tres de acuerdo. También lo están en la urgencia que hay para ‘cerrar’ la pista del colegio. "No puede ser que tengamos a los guajes así en invierno", se lamentan. Hay que cerrar la pista y convertir el patio en un verdadero polideportivo, piden. "Esta de aquí de La Callezuela, pero también la de La Peral: las dos", apuntan. Illas tampoco tiene polideportivo. Los desacuerdos en las reclamaciones empiezan con "las aceras". "No hay un metro de acera en el concejo", apunta Poldo Rodríguez. Sin embargo, eso Isabel Alonso no lo considera urgente. Rodríguez habla de facilitar el paseo. "Eso es como lo de los autobuses: hay pocos, pero es que no los necesitamos", dice Alonso. "Todos nos movemos con el coche", reconoce González. El autobús que sale de Avilés y para en La Callezuela lo hace sólo tres veces al día. Hablan los tres de la necesidad de incentivar la llegada de algunos negocios "como para Illas". Mencionan, por ejemplo, de Trabe, un taller de construcción y reparación de hórreos que se ha instalado en Joyana y que tiene trabajo sin cuento. Pasa igual con las colmenas de La Realera: miel de Illas envasada a unos pocos metros de la capital del concejo. "Estos negocios limpios son buenos para Illas", reconocen. Echan de menos los vecinos "arreglos en algunos caminos". "Sabemos que somos un pueblo pequeño, pero también que no nos tienen que olvidar", admiten los tres. En todo caso, terminan, "vivimos en un lugar privilegiado".