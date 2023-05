Saint-Gobain ya produce el primer vidrio con baja huella de carbono

La factoría avilesina de Saint-Gobain, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA este pasado verano, ya produce el primer vidrio con baja huella de carbono del mercado. Concretamente, en la planta de Glass que la multinacional francesa tiene en La Maruca.

Este nuevo producto se comercializa bajo la marca registrada Oraé. Desde la multinacional señalan que cuenta con una EPD verificada, es decir, una declaración ambiental del producto singularizada. El nuevo vidrio, aseguran, reduce en un 42 por ciento la huella de carbono embebida o lo que es lo mismo: reduce las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la energía consumida durante las fases de producción.

Otra de las características del Oraé es que aumenta el porcentaje de reciclado y, consecuentemente, reduce el consumo de materias primas. El vidrio se hace, grosso modo, con carbonato cálcico, sosa y espatoflúor. Las pruebas que se han hecho en Avilés han consistido en la reducción del carbono del primer ingrediente. Esta reducción en la primera etapa de la fabricación empequeñece la expulsión de elementos contaminantes por la chimenea. Además, este producto se fabrica empleando electricidad de fuentes renovables.

Este tipo de vidrio se ensayó hace un año justo en la planta de Aniche, al norte de Francia En concreto, el equipo industrial. Allí se realizó la prueba piloto. Según reconoció la empresa, el proyecto llevado a cabo en Francia maximiza la circularidad del vidrio.

Reorganización

Por otra parte, la dirección de la empresa y los representantes sindicales están llevando a cabo en el departamento de Glass una negociación encaminada a reorganizar el personal del departamento de construcción. Esta negociación llega tras la aprobación sin acuerdo del ERTE de Sekurit.

La sección sindical de SOMA-FITAG-UGT señaló este jueves, al término de la segunda reunión del período de consultas: "No podemos compartir en ningún momento que la empresa alegue que por reincorporar a personal del Sekurit, ahora tengamos excedentes cuando han tenido que contratar personal eventual para cubrir puestos de trabajo. Estamos cansados de recordarle a la empresa que la absorción de personal llevada a cabo como consecuencia de la reorganización del Sekurit, traía aparejadas unas inversiones, entre otras cosas, que a día de hoy no están". Y añadió: "Tampoco podemos permitir que la empresa se escude siempre en el alto índice de absentismo cuando, como le hemos dicho, no ha tomado ningún tipo de medidas para reducirlo".